Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος που «σανίδωσε» μοτοσικλέτα – Έτρεχε με 117 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο τα 50

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Στη σύλληψη ενός 24χρονου οδηγού μηχανής, που… έσπασε τα κοντέρ, προχώρησαν αστυνομικοί στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 24χρονος μοτοσικλετιστής εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα, τρέχοντας με 117 χλμ./ώρα, την ώρα που το όριο ταχύτητας στον συγκεκριμένο δρόμο είναι 50 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το voria.gr.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Σε μία άλλη περίπτωση, χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν έναν 30χρονο στην περιοχή του Κορδελιού, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα. Όπως διαπιστώθηκε, του είχε αφαιρέθηκε σε προγενέστερο χρόνο.