Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος που «σανίδωσε» μοτοσικλέτα – Έτρεχε με 117 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο τα 50

Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στη σύλληψη ενός 24χρονου μοτοσικλετιστή στον Εύοσμο, ο οποίος οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα 117 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 50 χλμ./ώρα. Επιπλέον, σε ξεχωριστό περιστατικό στο Κορδελιό, συνελήφθη ένας 30χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς άδεια οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 24χρονος μοτοσικλετιστής συνελήφθη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί με 117 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο τα 50 χλμ./ώρα.
  • Οδηγούσε επικίνδυνα και ακινητοποιήθηκε από την Ομάδα Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης.
  • Σε άλλη περίπτωση, συνελήφθη 30χρονος στο Κορδελιό που οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα, το οποίο του είχε αφαιρεθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 24χρονου οδηγού μηχανής, που… έσπασε τα κοντέρ, προχώρησαν αστυνομικοί στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 24χρονος μοτοσικλετιστής εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα, τρέχοντας με 117 χλμ./ώρα, την ώρα που το όριο ταχύτητας στον συγκεκριμένο δρόμο είναι 50 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το voria.gr.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Σε μία άλλη περίπτωση, χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν έναν 30χρονο στην περιοχή του Κορδελιού, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα. Όπως διαπιστώθηκε, του είχε αφαιρέθηκε σε προγενέστερο χρόνο.

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