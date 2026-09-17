Αταλάντη: Στα χέρια της Αστυνομίας και ο δεύτερος δράστης της απόπειρας εξαπάτησης 67χρονου – Έτρεχε με 200 χλμ/ώρα στην Εθνική για να ξεφύγει

Στα χέρια των διωκτικών Aρχών, βρίσκεται πλέον και ο δεύτερος εμπλεκόμενος στην υπόθεση της απόπειρας εξαπάτησης 67χρονου κατοίκου στην Αταλάντη, η οποία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (14/9).

Σύμφωνα με το LamiaReport, πρόκειται για έναν 24χρονο Ρομά, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος, με το οποίο οι δύο «εισπράκτορες» μετέβησαν στην πρωτεύουσα της Λοκρίδας, για να παραλάβουν τα χρήματα.

Ο 24χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας το μεσημέρι της Τρίτης (15/9), στην οικία του στο Ζεφύρι Αττικής, ενώ στην ευρύτερη περιοχή είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί από την προηγούμενη, το αυτοκίνητο.

Οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε να δικαστεί μαζί με τον 19χρονο συγκατηγορούμενό του ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας την προσεχή Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 στις 13:00.

«Έτρεχε» με 200 χλμ/ώρα στην Π.Α.Θ.Ε. – Τι υποστηρίζει ο 24χρονος

Εκτός από τις κατηγορίες της απόπειρας απάτης κατά συναυτουργία και της απείθειας, που αντιμετωπίζει και ο 19χρονος, ο 24χρονος βαρύνεται επιπλέον με κατηγορία και για επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως προέκυψε, κατά την καταδίωξή του από τις αστυνομικές δυνάμεις στον αυτοκινητόδρομο της Π.Α.Θ.Ε., ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα που άγγιξε τα 200 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας ριψοκίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, προκειμένου να αποσπαστεί και να χαθεί σε παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Από την πλευρά του, κατά την εξέτασή του, ο 24χρονος αρνείται ότι καθόταν ο ίδιος πίσω από το τιμόνι κατά την τρελή κούρσα διαφυγής, ισχυριζόμενος πως είχε παραχωρήσει το όχημά του στον 19χρονο που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, μετά από πεζή καταδίωξη στους δρόμους της Αταλάντης.

Το χρονικό της καλοστημένης παγίδας

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν άγνωστος συνεργός του κυκλώματος κάλεσε τηλεφωνικά τον 67χρονο, παριστάνοντας τον Ανδρέα, τον λογιστή του. Με πρόσχημα ένα ανύπαρκτο φορολογικό χρέος ύψους 9.500 ευρώ στην Εφορία, επιχείρησε να τον πείσει να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά για να αποφύγει δήθεν αυστηρές κυρώσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών.

Για να κάμψουν κάθε αντίσταση και να εντείνουν την πίεση, οι δράστες έφτασαν στο σημείο να τον τρομοκρατούν, ισχυριζόμενοι πως «δορυφόρος παρακολουθεί τις κινήσεις του».

Στη συνέχεια, τηλεφώνησε δεύτερο μέλος της σπείρας παριστάνοντας τον «αστυνομικό», ο οποίος κανόνισε το σημείο συνάντησης για την παράδοση των χρημάτων προκειμένου να παγιδέψουν τους απατεώνες. Ο 67χρονος, ωστόσο, αντιλήφθηκε εγκαίρως την απάτη, διατήρησε την ψυχραιμία του και ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Λοκρέών.

Στο ραντεβού εμφανίστηκε με το Toyota Corolla. Μόλις ο 19χρονος συνοδηγός αποβιβάστηκε φορώντας μάσκα για να παραλάβει τα χρήματα και είδε τους αστυνομικούς, τράπηκε σε φυγή. Ακολούθησε κινηματογραφική πεζή καταδίωξη στην οδό 25ης Μαρτίου, όπου και συνελήφθη, ενώ ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα ξεκινώντας την επικίνδυνη πορεία του προς την Αττική, όπου τελικά εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα.