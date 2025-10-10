Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού – «Ποιος να φανταζόταν ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο της καλοκαίρι;»

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (10/10) η κηδεία της αδικοχαμένης Μαρίσσας Λαιμού που πέθανε ξαφνικά σε ηλικία μόλις 30 χρονών.

Τραγικές φιγούρες ο πατέρας της, Διαμαντής, κι η μητέρα της, Μπέσσυ που κατέφτασαν στον Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών υποβασταζόμενοι από τους δίδυμπους αδελφούς της Μαρίσσας, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή λόγω τσιμπήματος από ένα έντομο.

Το Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας πλημμύρισε από στεφάνια που έστειλαν φίλοι της οικογένειας Λαιμού από τον εφοπλιστικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Ράγισε καρδιές ο επικήδειος του πατέρα της Μαρίσσας

Ράγισαν καρδιές όταν ο πατέρας της Μαρίσσας Λαιμού, Διαμαντής, εκφώνησε τον επικήδειο της κόρης του.

«Σήμερα στεκόμαστε εδώ με την πιο βαριά καρδιά που μπορεί να έχει ένας γονιός. Δεν προετοιμάζεται κανείς να αποχαιρετίσει το παιδί του, γιατί το παιδί είναι το αύριο, είναι η συνέχεια. Από μικρό κοριτσάκι είχε ένα πάθος, το θέατρο. Ήταν ο κόσμος της, η χαρά της, η ίδια της η ζωή. Το καλοκαίρι που πέρασε ήμασταν εδώ όλοι μαζί, μια ευτυχισμένη οικογένεια, περάσαμε όμορφες στιγμές. Ποιος να φανταζόταν ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο της καλοκαίρι;».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο ένας εκ των αδελφών της: «Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε την ζωή της αγαπημένης μας αδελφής Μαρίσσας. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τον αβάσταχτο αυτό πόνο. Είναι μία πληγή που ποτέ δεν θα επουλωθεί, πραγματικά. Η Μαρίσσα είχε την πιο αγνή καρδιά και ψυχή. Ήταν ο πιο γλυκός και ευγενικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Η Μαρίσσα αγαπούσε όλους γύρω της και πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει με κάθε τρόπο όπου μπορούσε».

Η θεία της Χρυσάνθη Λαιμού μίλησε στην κάμερα του MEGA για την ανιψιά της που είχε όλη τη ζωή μπροστά της και χάθηκε τόσο άδικα από τη ζωή.

«Σε τέτοιες ώρες είναι δύσκολο να βρει κανείς λόγια συμπαράστασης που να με εκφράζουν απόλυτα. Εύχομαι η οικογένεια να βρει φως για τον υπόλοιπο δρόμο της ζωής τους.Ήταν η χαρά της ζωής, με κέφι ώστε να διοργανώνει φιλανθρωπικές οργανώσεις. Σχεδίαζε να βρίσκεται πιο συχνά στην Ελλάδα για να είναι πιο κοντά στον παππού και τη γιαγιά της».

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το στεφάνι που έστειλαν οι παππούδες της 30χρονης. Έγραφε: «Εγγονούλα μας, λατρεμένο Μαρισσάκι μας, το χαμόγελο σου θα φωτίζει τις πονεμένες μας ψυχές για πάντα στην καρδιά μας. Ο παππούς Άγγελος και η γιαγιά Καιτούλα».

Είχε προηγηθεί το περασμένο Σάββατο στο Λονδίνο μια τελετή στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, εκεί όπου είχε βαφτιστεί η 30χρονη.

Το παρών έδωσαν πολλοί και αγαπημένοι φίλοι της εφοπλιστικής οικογένειας.

Έχουν ξεκινήσει οι νομικές διαδικασίες

Σύμφωνα με το MEGA, η οικογένεια Λαιμού έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες για να διευρυνθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια. Και αυτό γιατί η 30χρονη τα έκανε όλα σωστά. Ένιωσε αδιαθεσία πήγε σε δυο νοσοκομεία και παρότι άνηκε σε ευπαθή ομάδα και εντόπισαν την τοξική αντίδραση που της προκάλεσε το τσίμπημα της είπαν να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η 30χρονη είχε καταφέρει να νικήσει τον καρκίνο και λίγα χρόνια αργότερα έμελλε να χάσει τόσο άδοξα από ένα τσίμπημα εντόμου τη ζωή της. Η έρευνα για πιθανή ιατρική αμέλεια συνεχίζεται στην Αγγλία με την οικογένεια της σήμερα να λέει το τελευταίο αντίο στην Μαρίσσα τους.