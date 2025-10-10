Καρυστιανού για εκταφές: «Για να δίνουν το πράσινο φως, έχουν σκεφτεί τρόπο να ελέγξουν το αποτέλεσμα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καρυστιανού για εκταφές: «Για να δίνουν το πράσινο φως, έχουν σκεφτεί τρόπο να ελέγξουν το αποτέλεσμα»

«Για να δίνουν το πράσινο φως πιθανότατα έχουν σκεφτεί ένα τρόπο να μας μπλοκάρουν ώστε και πάλι να ελέγξουν και το αποτέλεσμα» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού από την Θεσσαλονίκη, αφήνοντας αιχμές μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων, που αφορούν στις εκταφές σορών θυμάτων στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Εξήγησε παράλληλα, ότι οι συγγενείς θα απευθυνθούν σε εργαστήρια του εξωτερικού. «Υποχρεωτικά πρέπει να απευθυνθούμε σε εργαστήρια του εξωτερικού και για θέμα αξιοπιστίας και για θέμα εμπιστοσύνης στο ελληνικό κράτος. Έχουμε μπει τώρα στη διαδικασία να ψάχνουμε κέντρα του εξωτερικού που μπορούν να κάνουν τις εξειδικευμένες εξετάσεις που χρειάζονται», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Παιδαγωγικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα thesspost.gr.

Η κ. Καρυστιανού υπογράμμισε, μάλιστα, την κωλυσιεργία των δικαστικών αρχών ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων, τα οποία χαρακτήρισε ως «αυτονόητα».

«Θέλω να σταθώ στο γιατί ερχόμαστε μετά από 2,5 χρόνια και 23 μήνες απεργίας να κάνουμε το αυτονόητο και πόσο αξιόπιστα θα είναι αυτά τα αποτελέσματα; Με την έννοια ότι μπορεί να αναδείξουμε ένα μέρος όχι ολόκληρη την αλήθεια. Θα περιμένω να δω εάν θα λογοδοτήσει κάποιος για όλο αυτό», σημείωσε.

Πυρά σε Φλωρίδη

Η Μαρία Καρυστιανού άσκησε κριτική και για την στάση του κ. Φλωρίδη, με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης για την πολυήμερη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Ο κ. Φλωρίδης θα έπρεπε να ασκήσει κατηγορίες για ποιον λόγο ο ανακριτής επέτρεψε να γίνει αυτό με τους ιατροδικαστές και για ποιον λόγο ο ανακριτής κατέστρεψε βιολογικό υλικό 40 μέρες μετά που ήταν ένα πειστήρια εγκλήματος. Αυτά είναι ερωτήματα βασικά. Και όχι να επιτίθεται σε ένα πατέρα που έχασε το παιδί από του από τις κρατικές ευθύνες» διαμήνυσε και, πρόσθεσε ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων ήλθε και λόγω της πίεσης από την κοινή γνώμη.

«Θεωρώ ότι κάποια στιγμή υποχρεωτικά θα έπρεπε να κάνουν πίσω (σ.σ. για την ικανοποίηση των αιτημάτων για την εκταφή) διότι ήταν και το θέμα υγείας ενός ανθρώπου. Όχι ότι νοιάζονται για την υγεία του κ. Ρούτσι, αλλά σε συνέχεια δεν θα μπορούσαν να το δικαιολογήσουν κάπως ή να γλιτώσουν τις ευθύνες τους. Και το δεύτερο η κοινή γνώμη, η κοινωνική οργή η οποία είχε ενταθεί», υποστήριξε.

«Δίκη-παρωδία»

Μάλιστα, η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε την επικείμενη δίκη για τα Τέμπη ως «παρωδία». «Η κυβέρνηση θέλει να ξεκινήσει τη δίκη, διότι αυτή φρόντισε να έχουμε μια περιορισμένη ανάκριση και κατηγορητήριο. Αυτοί οι ολίγοι υπάλληλοι και διευθυντές και το ότι απουσιάζουν πολιτικά στελέχη βολεύει την κυβέρνηση. Θα είναι μια δίκη παρωδία γι’ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους λόγω της έκρηξης. Δεν υπάρχει ούτε έρευνα ούτε κατηγορητήριο ούτε ένοχος, κατηγορούμενος», κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Χατζηδάκης: Κάλεσμα στις βρετανικές επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 20,7% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 17 δευτερόλεπτα;

Πώς να κατεβάζετε δωρεάν βίντεο από το YouTube – Δύο τρόποι άμεσοι και εύκολοι
περισσότερα
18:47 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Παραλύει ξανά η χώρα με την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου της ...
18:12 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Παντελεήμονας: Θρίλερ με έναν νεκρό και έναν τραυματία μέσα σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 10/10 στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς εντοπίστηκε σε διαμέρισμ...
18:07 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Νέες αποκαλύψεις για τον 43χρονο που κάρφωσε την έγκυο σύντροφό του με πιρούνι – Η κόρη του βρέθηκε παγωμένη να κοιμάται στον δρόμο για να γλιτώσει 

Συνεχίζουν να προκαλούν σοκ οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά μ...
17:35 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων

Φόβος και τρόμος για τους συνομήλικούς τους ήταν δύο ανήλικοι, 15 και 14 ετών αντίστοιχα, που ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης