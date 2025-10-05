Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της 30χρονης στο Λονδίνο – Στην Αθήνα η ταφή

Σε στενό οικογενειακό κύκλο και παρουσία λίγων φίλων, τελέστηκε το Σάββατο (4/10) η κηδεία της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, που βρέθηκε νεκρή στην έπαυλή της στο Λονδίνο λίγες ώρες αφότου είχε πάρει εξιτήριο από νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύμφωνα με το MEGA, το λευκό φέρετρο κατέφθασε στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο με τους συγγενείς και τους φίλους της 30χρονης να λένε το «ύστατο χαίρε».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρισσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς και τους δίδυμους αδελφούς της σε πένθος.

«Η προσωρινή διάγνωση είναι σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, με υποκείμενη ευπάθεια λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH» είναι σύμφωνα με την Daily Mail το συμπέρασμα του ιατροδικαστή – η Μαρίσσα Λαιμού είχε περάσει περιπέτεια με καρκίνο του μαστού ενώ το 2023 είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH).

Απαιτεί απαντήσεις η οικογένεια

Παρόλα αυτά η οικογένεια Λαιμού εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις, καθώς δεν έχει ακόμη καταλάβει ποιο έντομο τσίμπησε την Μαρίσσα, πότε και πού συνέβη αυτό και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH).

Κατά την οικογένεια της άτυχης 30χρονης, η Μαρίσσα διαγνώστηκε με «τοξική επίδραση δηλητηρίου» στο UCLH πριν της δοθεί εξιτήριο και ότι τα επίπεδα οξυγόνου και η αρτηριακή της πίεση ήταν ανησυχητικά χαμηλά.

Η οικογένεια κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία, εντόπισε σήψη ως συνέπεια τσιμπήματος στο χέρι. Δεν έχει διευκρινιστεί τι έντομο ήταν εκείνο που τσίμπησε την άτυχη 30χρονη, έτσι θα πραγματοποιηθεί ένας κύκλος πιο εξειδικευμένων εξετάσεων, προκειμένου να βρεθεί ο μηχανισμός θανάτου.

Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων αυτών ενεργειών, η σορός της Μαρίσσας Λαιμού θα μεταφερθεί στην Ελλάδα για να πραγματοποιηθεί η ταφή της την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.