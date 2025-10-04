Τραμπ: Το Ισραήλ αποδέχθηκε το σχέδιο αποχώρησης – Άμεση εκεχειρία όταν πει το «ναι» η Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με νέα του ανάρτηση το βράδυ του Σαββάτου (4/10) γνωστοποίησε ότι, έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ έχει αποδεχθεί την «αρχική γραμμή αποχώρησης», την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη δείξει και κοινοποιήσει στη Χαμάς, δημοσιεύοντας μάλιστα και έναν χάρτη.

Όπως ανέφερε στο Truth Social, μόλις η παλαιστινιακή οργάνωση επιβεβαιώσει τη συμφωνία, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε άμεση ισχύ, ενώ θα ξεκινήσει ταυτόχρονα η διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων και κρατουμένων.

«Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η κατάπαυση πυρός θα είναι άμεσα ενεργή, η ανταλλαγή αιχμαλώτων και κρατουμένων θα αρχίσει, και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση αποχώρησης, που θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ετών καταστροφής» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.