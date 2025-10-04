Τραμπ: Το Ισραήλ αποδέχθηκε το σχέδιο αποχώρησης – Άμεση εκεχειρία όταν πει το «ναι» η Χαμάς

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με νέα του ανάρτηση το βράδυ του Σαββάτου (4/10) γνωστοποίησε ότι, έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ έχει αποδεχθεί την «αρχική γραμμή αποχώρησης», την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη δείξει και κοινοποιήσει στη Χαμάς, δημοσιεύοντας μάλιστα και έναν χάρτη.

Ο Τραμπ αποκάλυψε τι είπε στον Νετανιάχου για να δεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα – «Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»

Όπως ανέφερε στο Truth Social, μόλις η παλαιστινιακή οργάνωση επιβεβαιώσει τη συμφωνία, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε άμεση ισχύ, ενώ θα ξεκινήσει ταυτόχρονα η διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων και κρατουμένων.

«Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η κατάπαυση πυρός θα είναι άμεσα ενεργή, η ανταλλαγή αιχμαλώτων και κρατουμένων θα αρχίσει, και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση αποχώρησης, που θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ετών καταστροφής» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΤΡΑΜΠ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

