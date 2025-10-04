Θεσσαλονίκη: Πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος που εκκρεμεί εις βάρος του από τις αρχές της Ρουμανίας, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για 74χρονο, την έκδοση του οποίου ζητούν οι αρχές της πατρίδας του για να εκτίσει ποινή που, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, συνδέεται με τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύλληψή του έγινε το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο του διεθνούς αερολιμένα «Μακεδονία».

Ο 74χρονος κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

