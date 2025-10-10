Συνάντηση Μητσοτάκη-Σκλαβενίτη στο Μέγαρο Μαξίμου – Τι συμφώνησαν

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης», Γεράσιμου Σκλαβενίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το θέμα του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στις τιμές βασικών αγαθών και τροφίμων. Παράλληλα συζητήθηκε η ανάγκη σαφήνειας και καθαρότητας των κανόνων που πρέπει να διέπουν τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου (ΔΙΜΕΑ).

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να εμπεδωθεί ένα κλίμα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας, αγοράς και καταναλωτών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συμφωνήθηκε το προσεχές διάστημα να συζητήσει η κυβέρνηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και η μεθοδολογία της αρχικής τιμής.