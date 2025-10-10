Νέες αποκαλύψεις για τον 43χρονο που κάρφωσε την έγκυο σύντροφό του με πιρούνι – Η κόρη του βρέθηκε παγωμένη να κοιμάται στον δρόμο για να γλιτώσει 

Συνεχίζουν να προκαλούν σοκ οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την συστηματική κακοποιητική συμπεριφορά του 43χρονου, με καταγωγή από την Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη, αφού κάρφωσε την έγκυο σύντροφό του πάνω από 100 φορές με πιρούνι σε πρόσωπο και σώμα.

της Μαρίας Πασαλίδου

Ωστόσο, όπως έχει αποκαλυφθεί, αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας – ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος – έχει επιδείξει κακοποιητική ή βίαιη συμπεριφορά, τόσο απέναντι σε απλούς πολίτες ή αστυνομικούς, αλλά και στην ίδια του την οικογένεια. Σημειώνεται ότι ο ίδιος διέμενε παράνομα στη χώρα.

Όπως έγινε γνωστό, το ποινικό του παρελθόν είναι ιδιαίτερα «πλούσιο», καθώς έχει επανειλημμένως συλληφθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, ανάμεσά τους, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η σωματική βλάβη, η απειλή, η διατάραξη οικιακής ειρήνης, η φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και άλλα.

Μάλιστα, στις 5 Αυγούστου του 2021, ο 43χρονος, σήμερα, άνδρας συνελήφθη, για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο.

Πρόκειται για την κόρη που είχε αποκτήσει με την πρώτη του γυναίκα, που όπως έγινε γνωστό και οι δύο κακοποιούνταν από τον 43χρονο. Για την ανήλικη αυτή κοπέλα την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι στις 19 Σεπτεμβρίου του 2022, ένας πολίτης κάλεσε στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, όπου ανέφερε ότι εντόπισε έφηβη να κοιμάται στον δρόμο. Όταν της μίλησε, του ανέφερε ότι βρισκόταν εκεί καθώς είχε τσακωθεί με τους γονείς της και είχε φύγει από το σπίτι.

«Το κορίτσι βρέθηκε παγωμένο»

Άμεσα ενημερώθηκε η Άμεση Δράση Αττικής και η ανήλικη μετέβη στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, οι γονείς κρατήθηκαν στα πλαίσια αυτοφώρου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και το παιδί παρελήφθη από συγγενικό πρόσωπο.

Στο enikos.gr μίλησε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι: «Δεν είναι μόνο το χτύπημα. Περισσότερο είναι η φρίκη που έζησε το κορίτσι, το οποίο βρέθηκε παγωμένο, μόνο του στον δρόμο, για να γλιτώσει από το περιβάλλον της».

Ο κ. Γιαννόπουλος συνέχισε λέγοντας πως «έπειτα από κάτι τέτοιο, εμείς παραπέμπουμε αμέσως στην αστυνομία. Γνωρίζαμε ότι το κορίτσι εξαφανίστηκε και μάθαμε την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η κοπέλα, μετά από κάποιες ημέρες», συμπληρώνοντας ότι η 15χρονη «βρέθηκε έξω σε κατάσταση φρίκης».

«Εδώ βλέπουμε, ότι η κοπέλα αυτή προσπαθούσε να πει κάτι με την αυτοτιμωρία της. Με το να ζει έξω, όντας παγωμένη για να γλιτώσει από την φρίκη της κακοποίησης και του περιβάλλοντος της», ολοκλήρωσε ο πρόεδρος.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε ακόμη μέσω της ανακοίνωση που εξέδωσε, ότι στις 3 Ιανουαρίου του 2023 η οικογένεια της 15χρονης επικοινώνησε με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας να ενεργοποιηθεί Missing Kid Alert για τον εντοπισμό της, καθώς είχε φύγει από το σπίτι στις 30 Δεκεμβρίου του 2022, ενώ κάποιες ημέρες αργότερα το «Χαμόγελο» ενημερώθηκε ότι η ανήλικη επέστρεψε και την υπόθεση ανέλαβαν οι Αστυνομικές Αρχές.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του 43χρονου

Υπενθυμίζεται ότι μια 39χρονη έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο, τα άνω άκρα και την κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο και συγκεκριμένα από πιρούνι.

Η ίδια ήταν που κατήγγειλε ότι τα τραύματα της τα προκάλεσε ο 43χρονος σύντροφός της, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης και την Πέμπτη βρέθηκε ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και για τα πλημμελήματα της οπλοφορίας – οπλοχρησίας και παραπέμφθηκε για να απολογηθεί στην 31η ανακρίτρια.

«Ένα φρικτό θέαμα»

Η γυναίκα για να καταφέρει να γλιτώσει, βγήκε από την πολυκατοικία και ξεκίνησε να τρέχει στους δρόμους αιμόφυρτη, προσπαθώντας να αποφύγει τις πιρουνιές που της είχε καταφέρει ο σύζυγός της. Με την βοήθεια άλλων προσώπων που την είδαν κλήθηκε το ΕΚΑΒ και έφτασε στο νοσοκομείο, όπου γιατροί και νοσηλευτές δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε στο enikos.gr για «ένα φρικτό θέαμα, καθώς η γυναίκα είχε τρύπες σε όλο της το πρόσωπο από πιρούνι», συμπληρώνοντας ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου που την είδαν ήταν σε σοκ.

Όπως μάλιστα γνωστοποίησε ο κ. Γιαννάκος στη συνέχεια, η ίδια κινδυνεύει να χάσει την όρασή της από το ένα της μάτι, παρόλο που ήδη έχει υποβληθεί σε επεμβάσεις, τονίζοντας ότι θα χρειαστούν και άλλες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει:

– 19/9/22 πολίτης κάλεσε στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 όπου ανέφερε ότι εντόπισε έφηβη να κοιμάται στον δρόμο. Όταν της μίλησε του ανέφερε ότι βρισκόταν εκεί καθώς είχε τσακωθεί με τους γονείς της και είχε φύγει από το σπίτι.

Άμεσα ενημερώθηκε η Άμεση Δράση Αττικής και η ανήλικη μετέβη στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, οι γονείς κρατήθηκαν στα πλαίσια αυτοφώρου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και το παιδί παρελήφθη από συγγενικό πρόσωπο.

– 3/1/23 επικοινώνησε η οικογένεια της 15χρονης με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας να ενεργοποιηθεί Missing Kid Alert για τον εντοπισμό της, καθώς είχε φύγει από το σπίτι στις 30/12/22

– 5/1/23 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε ότι η 15χρονη επέστρεψε και οι Αστυνομικές Αρχές ανέλαβαν την υπόθεση».