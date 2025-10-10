Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο πρώην σύντροφός της – Στη φυλακή για 18 χρόνια

Ένοχος κρίθηκε ο 50χρονος κατηγορούμενος πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς για την άγρια δολοφονία της, τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα.

Ο δράστης οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστήριο της Αμαλιάδας κατηγορούμενος για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια ποινή φυλάκισης, ωστόσο, το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.

Προηγουμένως, η υπεράσπιση του κατηγορουμένου είχε ζητήσει να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας. Το δικαστήριο τα απέρριψε.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς

Νωρίτερα σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη γυναικοκτονία στην Πάτρα, με θύμα την 41χρονη Γαρυφαλλιά και θύτη τον 50χρονο πρώην σύντροφό της, πριν από έναν χρόνο.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που μετέδωσε η ΕΡΤ, διακρίνεται η 41χρονη Γαρυφαλλιά να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο και να κοντοστέκεται στο πάρκινγκ λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαρυφαλλιά είχε μεταφερθεί από την Πάτρα στο ΚΑΤ, μπήκε στην εντατική και, δυστυχώς, εννέα ημέρες μετά την επίθεση υπέκυψε στα τραύματά της. Μάλιστα η οικογένειά της, που θρηνούσε τον χαμό της, πήρε την γενναία απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων της, για να σωθούν ζωές.

Καρέ καρέ η άγρια επίθεση

Στο βίντεο καταγράφονται όλα όσα συνέβησαν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το μοιραίο βράδυ, στις 4 Νοεμβρίου 2024. Στις 00:07 καταφθάνει η άτυχη Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα ο πρώην σύντροφός της. Λίγα λεπτά αργότερα αποχωρεί πρώτος ο άνδρας και στη συνέχεια το θύμα της επίθεσης.

Στη συνέχεια διακρίνεται η Γαρυφαλλιά να κατεβαίνει από το ξενοδοχείο. Κοντοστέκεται, κοιτάει μήπως την παραφυλάει κάποιος και διστακτικά προχωράει προς τη μεριά της εξόδου του παρκινγκ. Εκεί εμφανίζεται ο δράστης, με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά. Οι δυο τους χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, με τις σκηνές να μην έχουν καταγραφεί από την κάμερα. Ωστόσο, λίγο μετά οι δυο τους εμφανίζονται ξανά στο πλάνο. Στο βίντεο καταγράφεται ο δράστης να χτυπάει την Γαρυφαλλιά, η οποία πέφτει αναίσθητη στο έδαφος.

Ο δράστης προσπάθησε να την σηκώσει και διακρίνεται να την ταρακουνάει, με βίαιες κινήσεις. Λίγο μετά ένας πεζός φτάνει στο σημείο και ο 50χρονος ζητάει βοήθεια για να μεταφέρουν την γυναίκα στο νοσοκομείο. Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι την βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να την μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν γνωστά από τις ανακριτικές αρχές η άτυχη γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον πρώην σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ, όπου και την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης παραμόνευε και αφού την συνάντησε άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.

Ύστερα από μάχη που έδωσε η 41χρονη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δυστυχώς, κατέληξε στα τραύματά της.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: