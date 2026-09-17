Βάρη: Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια ενός από τους σκύλους που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τρία άτομα

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Σε μία σύλληψη προχώρησε η ΕΛΑΣ για την επίθεση από δύο σκυλιά το πρωί της Πέμπτης σε δ΄θο γυναίκες και έναν άντρα στην περιοχή της Βάρης.

Αναλυτικότερα, λίγο μετά τις 7 το πρωί στη συμβολή των οδών Υπάτης και Πίστεως δύο σκυλιά, που είχαν διαφύγει από σπίτι της περιοχής, επιτέθηκαν σε μια γάτα και έναν 76χρονο, τον οποίο τραυμάτισαν στο χέρι.

Στη συνέχεια, ο 76χρονος κάλεσε 67χρονη συγγενή του προκειμένου να τον βοηθήσει, ωστόσο τα δύο σκυλιά επιτέθηκαν και σε εκείνη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι.

Παράλληλα, τα σκυλιά επιτέθηκαν και σε 57χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και της έγιναν ράμματα στο χέρι και τον μηρό.

Για την υπόθεση συνελήφθη 61χρονη, ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αναζητείται η ιδιοκτήτρια του άλλου σκύλου για την ίδια κατηγορία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ