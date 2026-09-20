Φιντάν: «Όχι σε απερίσκεπτες ενέργειες γιατί η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστή σε όλους»

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο πολιτικό κλίμα στη χώρα μας αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας πως τα ζητήματα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας έχουν μετατραπεί σε αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι η Άγκυρα και η ελληνική κυβέρνηση έχουν καταλήξει σε μια κοινή κατανόηση για τη διαχείριση των διαφορών, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να αποφευχθούν «απερίσκεπτες ενέργειες», διότι, διαφορετικά, όπως απείλησε, «η ισχύς αυτού του κράτους (σ.σ. της Τουρκίας) είναι γνωστή σε όλους».

«Έχουμε συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση να μην υπάρχουν εκπλήξεις»

Μιλώντας στο τουρκικό δίκτυο NTV, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η τουρκική πλευρά έχει καταλήξει σε μια «κοινή κατανόηση» με την ελληνική κυβέρνηση για τη διαχείριση των διαφορών και την αποφυγή αιφνιδιασμών. «Έχουμε συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα και να μην υπάρχουν εκπλήξεις» ανέφερε, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το τουρκικό μέσο.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο, ο Φιντάν επανέλαβε την τουρκική θέση για τα νησιά, δηλώνοντας ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται τη στρατιωτικοποίησή τους, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις υφιστάμενες απειλές. Η θέση μας είναι σαφής. Κατ’ αρχάς, μέχρι να επιλυθούν τα ζητήματα στο Αιγαίο, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν είμαστε υπέρ της δημιουργίας έντασης. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Για το θέμα αυτό κάνουμε πολύ προσεκτικές και επίμονες ενέργειες. Και πολλές φορές τις κάνουμε χωρίς να τις δημοσιοποιούμε. Διότι η δημοσιοποίηση ορισμένων πραγμάτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα περισσότερο στην Ελλάδα παρά σε εμάς» υποστήριξε.

«Όμως αυτή η περιοχή έχει ανάγκη από ειρήνη, όχι από εξοπλισμούς. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ο πόλεμος δεν είναι προς όφελος κανενός. Το ουσιώδες είναι η ειρήνη»

«Η περιοχή έχει ανάγκη από ειρήνη, όχι από εξοπλισμούς»

Ο Φιντάν τόνισε ακόμη ότι στην Ελλάδα επικρατεί προεκλογικό κλίμα και εκτίμησε ότι η σχετική ρητορική θα συνεχιστεί. «Στην Ελλάδα οι πολιτικοί επιμένουν σε αυτή τη στάση. Και τώρα βλέπουμε ότι εκεί κινούνται προς ένα προεκλογικό κλίμα. Αυτή η γλώσσα θα χρησιμοποιείται πλέον λίγο περισσότερο. Εμείς, όμως, σε έναν βαθμό κοιτάζουμε τι συμβαίνει στην πράξη. Κοιτάζουμε τι πραγματικά συμβαίνει σε επίσημο επίπεδο» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Πολλές φορές στην Ελλάδα λένε: “Ο Χακάν Φιντάν είπε σήμερα αυτό, γιατί εσύ αύριο δεν λες το ίδιο; Εκείνος έκανε εκείνο, γιατί εσύ δεν λες τίποτα; Από εκεί πέρασε αυτό το πλοίο, γιατί συνέβη αυτό;”. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ζήτημα που κρατά συνεχώς τον κόσμο σε κατάσταση συναγερμού. Εμείς έχουμε στενούς φίλους μεταξύ των πολιτικών εκεί, μιλάμε μαζί τους, συζητάμε. Υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και του λιμενικού, λέγοντας ότι παραμένουν σε μια «ευαίσθητη θέση» και ότι η Άγκυρα ελπίζει να μην υπάρξουν κινήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένταση. «Ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει κάποια παράτολμη ενέργεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υπογράμμισε, τέλος, ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων μέσω απευθείας διαλόγου με κάθε ελληνική κυβέρνηση.