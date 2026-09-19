Βελόπουλος: Η κυβέρνηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εκτίναξη του κόστους ενέργειας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Επίθεση στην κυβέρνηση, για το ενεργειακό κόστος, εξαπολύει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ισχυριζόμενος ότι είναι υπεύθυνη για την εκτίναξή του.

Συγκεκριμένα, ο κ.Βελόπουλος υποστηρίζει: «Η κυβέρνηση με την εγκληματική ενεργειακή πολιτική της, το κλείσιμο των λιγνιτών και με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εκτίναξη του κόστους ενέργειας.

Όσα “μέτρα”, λοιπόν, και αν ανακοινώσει, είναι βέβαιο ότι η ακρίβεια θα συνεχίζεται, διότι από την ενεργειακή ακρίβεια η κυβέρνηση αποκομίζει τεράστια ποσά, μοιράζοντας «ψίχουλα» στους Έλληνες. Αυτή την εισπρακτική και σαδιστική πολιτική της κυβέρνησης θα την σταματήσει μόνον η Ελληνική Λύση».

«Καμία “άδεια” της ΕΕ δεν χρειάζεται για να μειώσεις τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης»

«Ο πρωθυπουργός ψεύδεται, όπως αποκάλυψε η Ελληνική Λύση, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τρέχει τώρα να τα μαζέψει, καθώς ο Κ. Μητσοτάκης εκτέθηκε ανεπανόρθωτα: Καμία “άδεια” της ΕΕ δεν χρειάζεται για να μειώσεις τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ο οποίος εξαθλιώνει τους Έλληνες. Με απλά λόγια, η “αφαίμαξη” των Ελλήνων είναι συνειδητή επιλογή της επικίνδυνης κυβέρνησης» ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ο κύριος δανεισμός μας είναι από τους φορείς του Δημοσίου και ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 65 δισ. ευρώ»

«Ένας πρωθυπουργός και μία κυβέρνηση που βασίζεται στα ψέματα, είναι “κυβέρνηση των Μινχάουζεν”. Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων μας προέρχεται από τους θεσμούς της ΕΕ (ESM, EFSF, GLF). Εκδίδουμε ελάχιστα ομόλογα και τα περισσότερα σε αντικατάσταση παλαιών, οπότε υπάρχει μικρή προσφορά και μεγαλύτερη ζήτηση» επισημαίνει ακόμη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Και προσθέτει: «Να υπενθυμίσουμε στους “Μινχάουζεν” ότι ο κύριος δανεισμός μας είναι από τους φορείς του Δημοσίου (ΕΦΚΑ, ΑΚΑΓΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 65 δισ. ευρώ. Δηλαδή είναι κλεμμένα λεφτά από τους Έλληνες».

«Όσα ψέματα κι αν λένε, η Ελληνική Λύση θα απαντά πάντα με επιχειρήματα και αλήθειες. Γι’ αυτό και είναι η μοναδική, πραγματική λύση για την Ελλάδα και τους Έλληνες» καταλήγει.