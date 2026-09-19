Κυριάρχησε αλλά δεν κέρδισε ο Άρης – 0-0 με τον Ηρακλή

Άρης και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε έναν αγώνα στον οποίο οι γηπεδούχοι έχασαν σωρεία ευκαιριών.

Ο Άρης πλήρωσε βαρύ τίμημα για την αναποτελεσματικότητά του μένοντας στο απόλυτο μηδέν με τον Ηρακλή στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς για τους «κυανόλευκους» δεν είχε… λογαριασμό η κακή εμφάνισή τους στο πρώτο ημίχρονο. Μορόν και Καντεβέρε ήταν οι μοιραίοι για τους «κίτρινους» οι οποίοι είχαν 20+ τελικές προσπάθειες αλλά δεν βρήκαν δίχτυα. Σπουδαία ευκαιρία έχασε για τον Ηρακλή ο Μαρκέθ στο 74’. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Άρης ζήτησε πέναλτι σε χέρι του Μέερ εντός περιοχής αλλά ο Χρήστος Βεργέτης εκτίμησε ότι είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ του Ράφα Μιρ.

Κυρίαρχος αλλά αναποτελεσματικός

Η παρουσία του Λορέν Μορόν στην 11αδα – έπειτα από έξι μήνες σε αγώνα Πρωταθλήματος – μάλλον αποτέλεσε έκπληξη, δείχνοντας παράλληλα τις διαθέσεις του Μιχάλη Γρηγορίου. Γιατί συνδυάστηκε με την αντίστοιχη του Τίνο Καντεβέρε στο 4-4-1-1 των «κίτρινων» στο οποίο οι Μπενχαμίν Γκαρέ, Γιάννης Γιαννιώτας ήταν στα άκρα και οι Μάρτιν Χόνγκλα-Ούρος Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στην αμυντική τετράδα, Φαντιγκά και Ρίτσαρντς έπαιξαν στα άκρα με στόπερ τους Φαμπιάνο-Σούταλο μπροστά από τον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο.

Για τον Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρι δεν άλλαξε διάταξη (3-4-3) καθώς Βούρος, Πίνα και Ρος ήταν οι τρεις στόπερ και οι Σόρια-Νανού οι δύο πλάγιοι full back. Σουρλής και Ραντόγια ήταν στον άξονα ενώ αλλαγές υπήρξαν στην επιθετική γραμμή καθώς – εκτός του Νιζέτ – θέση στην 11αδα βρήκαν οι Λόπεθ (αριστερά), Μαρκέθ (κορυφή).

Ο Άρης είχε κυριαρχική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο όπως όμως και «μνημειώδη» αναποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες του. Σε αντίθεση με τον Ηρακλή ο οποίος πλην ελαχίστως εξαιρέσεων (βλέπε Βούρος) ήταν σε… άλλο γήπεδο. Ράσιτς και Χόνγκλα έκαναν εξαιρετική δουλειά στον άξονα ανακτώντας μπάλες (μαζί με τους κεντρικούς αμυντικούς Φαμπιάνο-Σούταλο) προσφέροντας και κάθετες πάσες απέναντι στη γεμάτη κενά άμυνα του Ηρακλή. Δημιουργία υπήρχε και από τα άκρα μέσα από το καλό παιχνίδι των Φαντιγκά (δεξιά) και Γιαννιώτα (αριστερά), αλλά οι Άρης του πρώτου ημιχρόνου είχε δύο αδύναμους κρίκους. Τον Λορέν Μορόν και τον Τίνο Καντεβέρε. Ο πρώτος μάλιστα έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες μετά το δοκάρι του Γιαννιώτα στο 4ο λεπτό.

Καθώς η άμυνα του Ηρακλή πελαγοδρομούσε και συνολικά οι «κυανόλευκοι» δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα με συνέπεια να ήταν συνεχώς σε φάση άμυνας, ο Άρης δεν αξιοποιούσε τις στιγμές του. Σαν δηλαδή την απελπιστικά άστοχη εκτέλεση του Καντεβέρε (10’) από το ύψος του πέναλτι ή την κεφαλιά του Χόνγκλα (12’) ή το σουτ του Ούρος Ράσιτς (15’) ή ακόμη του Μορόν στο 23’ ο οποίος αντί να επιδιώξει επαφή με το κεφάλι, έκανε προβολή κι έστειλε την μπάλα στην κερκίδα.

Κι έτσι το ημίχρονο έληξε ισόπαλο (0-0) στη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Άρη για τη δημιουργία προϋποθέσεων νίκης αλλά και στην «επιβίωση» του Ηρακλή, λόγω της αναποτελεσματικότητας του Άρη, καθώς στο πρώτο 45λεπτο ήταν απερίγραπτα κακός.

Δεν βγήκε κερδισμένος από τις αλλαγές

Ο Ηρακλής ήταν πιο απαιτητικός από τον εαυτό του στο πρώτο 20λεπτο του δεύτερου μέρους. Άσκησε πίεση προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα μεγάλα κενά στην άμυνα του Άρη και τα ρίσκο που πήραν οι «κίτρινοι» ανεβάζοντας πολλούς παίκτες, δύο φορές χρειάστηκε να παρέμβει ο Φαμπιάνο (για τον Άρη) για να διορθώσει λάθη συμπαικτών του. Όπως στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων στο 58’ όπου έκοψε τον Νιζέτ. Ο Άρης είχε και πάλι τις στιγμές του με τους Καντεβέρε, Γκαρέ αλλά με φανερή έλλειψη δυνάμεων από το 60’ και μετά. Αυτό έφερε τις πρώτες παρεμβάσεις του Μιχάλη Γρηγορίου με τους Μανού Γκαρθία, Κουαμέ και Γένσεν.

Φτάνοντας στο 70ο λεπτό οι τελικές προσπάθειες ήταν 21-2 υπέρ του Άρη αλλά το matrix του «Κλ. Βικελίδης» έγραφε 0-0. Στο 74’ μάλιστα ο Μάρκεθ έχασε τεράστια ευκαιρία μετά από γύρισμα του Νιζέτ και με άδεια εστία, ο φορ του Ηρακλή έκανε κακή επαφή με την μπάλα και την έστειλε εκτός γηπέδου!

Ο Άρης δεν βγήκε κερδισμένος από τις αλλαγές καθώς έχασε τη συνοχή του και δεν ήταν απειλητικός φτάνοντας στο 87ο λεπτό καθώς ο Ηρακλής προσπαθούσε να βρει χώρους και προϋποθέσεις στο παιχνίδι μετάβασης. Στα τελευταία λεπτά οι δύο ομάδες αναλώθηκαν σε διαδοχικά λάθη κι έμεινε το 0-0 καθώς στο 90+2 ο Άρης ζήτησε πέναλτι σε σε χέρι του Μέερ εντός περιοχής αλλά ο διαιτητής Βεργέτης έδωσε επιθετικό φάουλ του Μιρ και συμφώνησε μαζί του ο Κουμπαράκης (VAR).