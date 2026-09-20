Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση Μητσοτάκη: «Ο πρωθυπουργός ξεχνάει τις υποβαθμίσεις της Eurostat»

Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη , με αιχμή τις υψηλές τιμές στην ενέργεια, την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και τα στοιχεία που παρουσίασε ο ίδιος.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η εικόνα της ελληνικής οικονομίας, καθώς όμως και το κατά πόσο οι κυβερνητικές πολιτικές έχουν οδηγήσει πραγματικά σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

ΠΑΣΟΚ: «Θυμάται τις αναβαθμίσεις, ξεχνά τις υποβαθμίσεις»

Έντονη είναι η αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη στα στοιχεία που παραθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι «θυμάται τις αναβαθμίσεις», αλλά «ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat» που, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκαν επί των ημερών της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, θέτοντας στο επίκεντρο την πραγματική εικόνα της οικονομίας και το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών.

Όπως υποστηρίζει, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα βρίσκεται «στον πάτο της Ευρώπης» τόσο σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα της οικονομίας όσο και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

ΚΚΕ: «Αναποδογυρίζει την πραγματικότητα»

Στο στόχαστρο και του ΚΚΕ η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το κόμμα να τον κατηγορεί ότι «αναποδογυρίζει την πραγματικότητα».

Όπως αναφέρει το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, ο πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως «στήριξη» των λαϊκών νοικοκυριών, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.

Παράλληλα, το ΚΚΕ καλεί τον κ. Μητσοτάκη, αντί για την αναφορά στην παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ, να προχωρήσει, όπως σημειώνει, στο «αυτονόητο»: να βάλει πλαφόν στις τιμές της χονδρικής και της λιανικής και να καταργήσει τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ σε ενέργεια και καύσιμα, όπως σταθερά προτείνει το κόμμα.

ΣΥΡΙΖΑ: «Η ανάρτηση θα μπορούσε να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης»

Σκληρή είναι και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε να αποτελεί «προϊόν τεχνητής νοημοσύνης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει τα πυρά του στην κυβερνητική παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης, αντιπαραβάλλοντας τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την οικονομία με την ανάγκη, όπως υποστηρίζει, για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση από τη μία πλευρά παρουσιάζει θετική εικόνα για την οικονομία και από την άλλη ανακοινώνει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει την αύξηση του κόστους ζωής στις κυβερνητικές επιλογές και υποστηρίζει ότι η πολιτική αυτή συνδέεται με τη δημιουργία «υπερπλεονασμάτων υπέρ των ολιγαρχών».

Ελληνική Λύση: «Καταστροφική ενεργειακή πολιτική»

Στο ζήτημα της ενέργειας επικεντρώνει τη δική της αντίδραση η Ελληνική Λύση. Το κόμμα κάνει λόγο για «καταστροφική ενεργειακή πολιτική» με ευθύνη, όπως υποστηρίζει, της Νέας Δημοκρατίας.

Η Ελληνική Λύση συνδέει την ενεργειακή πολιτική με το αυξημένο κόστος που επωμίζονται οι πολίτες και υποστηρίζει ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για μέτρα στήριξης δεν αντιμετωπίζουν την ουσία του προβλήματος.

Χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, τότε όσα δήθεν μέτρα κι αν εξαγγείλεις, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες».

Κωνσταντοπούλου: «Ένας πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου – Γράφει σαν αμέριμνος τουρίστας»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, κάνει αναφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας: «Ό,τι και να κάνουν, ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει. Ο κόσμος κατάλαβε ότι πίσω και δίπλα από τους γιατρούς του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν και είναι πάλι οι “συμπτωματικές” σχέσεις και συνδέσεις με την εξουσία του συστήματος Μητσοτάκη»

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Facebook έχει ως εξής:

«Ένας πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, εκτός της καθημερινότητας και εκτός της πραγματικότητας, που αποφεύγει τα προβλήματα και αδυνατεί (γιατί δεν νοιάζεται ούτε θέλει) να δώσει λύσεις, προσπαθεί να ξεγελάσει την κοινωνία με ανέξοδες και ανεδαφικές Κυριακάτικες αναρτήσεις. Σήμερα, από το Σαν Φρανσίσκο από όπου μας γράφει σαν αμέριμνος τουρίστας.

Την ίδια ώρα, Γεωργιάδηδες, Πλεύρηδες, Πατούληδες κι όλο το σκληρό σύστημα που ο ίδιος Πρωθυπουργός έχει εγκαταστήσει, προσπαθούν να κρύψουν την κακουργηματική εμπλοκή τους (και προφανώς εμπλοκή δική του, του αφεντικού) σε ένα εκτεταμένο, άγρια κερδοσκοπικό και τυχοδιωκτικό κύκλωμα παραπλάνησης, εξαπάτησης και εκμετάλλευσης μέχρι θανάτου της ανάγκης των ανθρώπων να φροντίσουν και να βελτιώσουν την υγεία τους, σε μια χώρα όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει εγκαταλειφθεί και ο Υπουργός Υγείας, ένας ακροδεξιός τηλεπωλητής νανογιλέκων, διαφημιστής των επεμβάσεων που ο ίδιος έχει κάνει και των αμαρτωλών σχέσεών του με το παρακράτος, πραγματοποιεί προεκλογική περιοδεία με δημόσιο χρήμα, προσβάλλοντας γιατρούς-νοσηλευτές-πολίτες και υποκαθιστώντας τους θεσμούς με έναν φαύλο κομματικό μηχανισμό που αυτοσυγχαίρεται.

Ό,τι και να κάνουν, ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει.

Ο κόσμος κατάλαβε ότι πίσω και δίπλα από τους γιατρούς του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν και είναι πάλι οι “συμπτωματικές” σχέσεις και συνδέσεις με την εξουσία του Συστήματος Μητσοτάκη.

Ένας πρώην Υπουργός Υγείας και νύν Μετανάστευσης, ο Πλεύρης, προσπαθεί με αντιφάσεις να καλύψει τα νώτα του.

Ένα κομματικό στέλεχος της ΝΔ, ελέγκτρια που δεν έλεγξε ποτέ όσα όφειλε.

Ένας κομματικός αποκεφαλισμένος Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, που βγαίνει μπροστά να πάρει όλη την ευθύνη κρύβοντας άλλους.

Κι από κοντά ο ίδιος Υπουργός Υγείας, να ζητάει συγνώμη και να τάζει ΑΙ λύσεις.

Όπως και πίσω από την έκρηξη στη Βιολάντα ήταν και πάλι «συμπτωματικά» το ίδιο σύστημα. Ο ίδιος Υπουργός Υγείας που έσπευσε να διαβεβαιώσει πόσο καλό και ελεγμένο ήταν το Εργοστάσιο. Για να αποδειχθεί λίγο αργότερα ότι το εργοστάσιο λειτουργούσε με αδήλωτους χώρους και χωρίς κανόνες ασφαλείας. Κι ότι υπογράφων μηχανικός των αδειών ήταν, συμπτωματικά και πάλι, εν ενεργεία υπουργός της Κυβέρνησης, ο Δ.Παπαστεργίου.

Τα ίδια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα υπερτυχερά κομματικά στελέχη και τους κουμπάρους Πρωθυπουργού και Υπουργού, τις Φεράρι και τις Πόρσε, τα τζόκερ και τα εκατομμύρια, την ώρα που οι πραγματικοί αγρότες μοχθούν κι αγωνίζονται.

Τα ίδια στις υποκλοπές. Τα ίδια σε κάθε μεγάλο σκάνδαλο και κάθε μεγάλο έγκλημα.

Κουμπάροι, κολλητοί, συγγενείς, κομματικά στελέχη, «τυχαίοι γνωστοί», χρήμα πολύ, εταιρείες, ένοχη σιωπή.

Για όλα αυτά ο Κ.Μητσοτάκης ασκεί και σήμερα δικαίωμα σιωπής, από το Σαν Φρανσίσκο αυτή τη φορά.

Πρόκειται όμως για δικαίωμα κατηγορουμένου, που προστατεύει τη μη αυτοενοχοποίηση. Το άσκησε και ο Αγοραστός. Κι ο Τριαντόπουλος. Κι ο Καραμανλής.

Ο Κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα. Είναι ο ίδιος και το Σύστημά του το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε η χώρα μας όλες τις τελευταίες δεκαετίες. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και για τις λύσεις συνολικά στα προβλήματα της κοινωνίας. Έρχονται από 5 Οκτωβρίου οι προτάσεις νόμου της Πλεύσης Ελευθερίας, για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, τους ανθρώπους στη χώρα μας.

Για να γνωρίζουν οι πολίτες ότι σε όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις.

Και να μην πέσουν ποτέ ξανά στα νύχια αυτών που θέλουν να πείσουν τους πολίτες να αποδεχθούν αυτήν την κατάσταση και να δεχτούν να ζουν με τα προβλήματα, άλυτα. Μας αξίζουν πολλά περισσότερα και καλύτερα! Μας αξίζει μια όμορφη ζωή σε μια χώρα λειτουργική που βάζει τον άνθρωπο μπροστά. Η Πλεύση Ελευθερίας για αυτό δημιουργήθηκε και για αυτό παλεύει καθημερινά! Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Κυριακής»!