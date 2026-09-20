Γιώργος Λιάγκας: «Νιώθω ότι επιστρέφω σε ένα σπίτι που έχει χωρέσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου» – Η εξομολόγηση πριν από την πρεμιέρα του «Πρωινού»

«Δεκαπέντε χρόνια στην πρωινή ζώνη. Ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Την αγάπησα πολύ και, θέλω να πιστεύω, έβαλα κι εγώ το χεράκι μου για να αλλάξει να ‘ρθει πιο κοντά στην κοινωνία και στην πραγματική ζωή», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, σε μία δημοσίευση που πραγματοποίησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν από την πρεμιέρα του «Πρωινού», στον ANT1.

Ο επιτυχημένος παρουσιαστής, ο οποίος κάνει πρεμιέρα με το «Πρωινό» στον ANT1 τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:50, μοιράστηκε τις σκέψεις του με τους ακολούθους του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη νέα σεζόν που ξεκινά.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας έγραψε: «Μια καινούργια σεζόν ξεκινά αύριο. Και μαζί της η ίδια αγωνία, το ίδιο άγχος, η ίδια αίσθηση ότι δεν είσαι ακόμη έτοιμος… Όσα χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν αλλάζει. Ίσως γιατί, όταν αγαπάς κάτι πραγματικά, δεν το συνηθίζεις ποτέ.

Δεκαπέντε χρόνια στην πρωινή ζώνη. Ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Την αγάπησα πολύ και, θέλω να πιστεύω, έβαλα κι εγώ το χεράκι μου για να αλλάξει να ‘ρθει πιο κοντά στην κοινωνία και στην πραγματική ζωή.

Από τότε που κάναμε κυρίως πλάκες και ελαφριά ψυχαγωγία, φτάσαμε σε μια ζώνη που δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα, όταν γύρω μας ο κόσμος αγωνιά και δυσκολεύεται. Έζησα επιτυχίες, πρωτιές, αποκλειστικά και μεγάλα ρεπορτάζ. Έκανα όμως και λάθη, πέρασα δύσκολες και μέτριες χρονιές. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι και η τηλεόραση. Πάντα με ειλικρίνεια, ποτέ με εμμονή ή στόχευση. Και πάντα με διάθεση κριτικής απέναντι στην εξουσία — όποια κι αν είναι αυτή.

Κάθε χρόνο λέω πως θα είναι ο τελευταίος μου στο πρωινό, για να ακολουθήσω άλλα μονοπάτια. Και τελικά είμαι πάλι εδώ. Ίσως γιατί, όσο κι αν προσπαθώ να φύγω από το πρωινό, το πρωινό δεν φεύγει από μέσα μου.

Φέτος επέστρεψε ο Δημήτρης και χαίρομαι πολύ. Με ξέρει και τον ξέρω, με τα καλά και τα στραβά μας. Μαζί μας ο Τάσος και η Φωτεινή, σταθεροί και εξαιρετικοί. Η Γιώτα, κυρία και σπουδαία δημοσιογράφος. Η νέα της παρέας, η Νόρα, στα μάτια της οποίας βλέπω τον Γιώργο πριν από πολλά χρόνια, όταν ήθελε να κατακτήσει την τηλεόραση και ολόκληρο τον κόσμο! Ο Γρηγόρης με το χιούμορ και την οξυδέρκειά του. Η Χρύσα, η αδελφή που δεν είχα. Ο Γιώργος, η Μαίρη ο Θάνος, η Μάρω, η Ελένη και όλα τα παιδιά μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Και ο γλυκός Αλέξανδρος, με τις μαγειρικές και κυρίως με την καλοσύνη του.

Ποδαρικό θα μας κάνει η Σία, μια πραγματική κυρία της ενημέρωσης. Αύριο στις 9:50 λοιπόν — αν δεν πάρουν over ο Άκης με τον Βασίλη! Να μας δείτε, να μας κρίνετε, να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, να γελάσετε ή να τσαντιστείτε… Όπως συμβαίνει σε κάθε οικογένεια. Ακόμη κι αν είναι τηλεοπτική. Ύστερα από τόσα χρόνια δεν αισθάνομαι ότι απλά πηγαίνω σε μια εκπομπή. Νιώθω ότι επιστρέφω σε ένα σπίτι που έχει χωρέσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Καλή μας χρονιά!».