Βάρκιζα: Τροχαίο και καταδίωξη έπειτα από κλοπή χρημάτων – Πεζοί διέφυγαν οι δράστες

Στη Βάρκιζα κατέληξε το βράδυ της Τετάρτης (24/06/2026) η καταδίωξη δύο νεαρών, οι οποίοι φέρονται να είχαν αποσπάσει χρηματικό ποσό από κάτοικο της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες φέρεται να είχαν τοποθετήσει τα χρήματα μέσα σε αλουμινόχαρτο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με βανάκι σε σημείο της περιοχής. Μετά τη σύγκρουση, οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή με τα πόδια προς την παραλία.

Η μαρτυρία μετά τη σύγκρουση

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο είδε τη σύγκρουση και πλησίασε το όχημα, προκειμένου να διαπιστώσει αν οι επιβαίνοντες είχαν τραυματιστεί. Όπως ανέφερε, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το χερούλι, χωρίς να γνωρίζει ότι η κίνησή της θα μπορούσε να επηρεάσει τη συλλογή στοιχείων από τις Αρχές.

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό. Η μάρτυρας κλήθηκε να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές για όσα είδε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο νεαρών βρίσκονται σε εξέλιξη.