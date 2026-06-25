Μουντιάλ 2026: Οι 9 ομάδες που έχουν προκριθεί στη φάση των «32»

Η Ελβετία και ο Καναδάς εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026, μετά την ολοκλήρωση του 2ου ομίλου. Η Ελβετία τερμάτισε στην κορυφή με 7 βαθμούς, ενώ ο Καναδάς πήρε τη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς.

Η ολοκλήρωση του 2ου ομίλου διαμόρφωσε τα πρώτα δεδομένα για τις διασταυρώσεις στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Η Βοσνία έμεινε στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς και περιμένει να δει αν θα βρίσκεται στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για τη φάση των 32.

Η εικόνα στον 2ο όμιλο

Θέση Ομάδα Βαθμοί Κατάσταση 1η Ελβετία 7 Πρόκριση 2η Καναδάς 4 Πρόκριση 3η Βοσνία 4 Αναμονή για τις καλύτερες τρίτες – Κατάρ – Αποκλεισμός

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί

Συνολικά, εννιά εθνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026:

Μεξικό από τον 1ο όμιλο

από τον 1ο όμιλο Ελβετία από τον 2ο όμιλο

από τον 2ο όμιλο Καναδάς από τον 2ο όμιλο

από τον 2ο όμιλο ΗΠΑ από τον 4ο όμιλο

από τον 4ο όμιλο Γερμανία από τον 5ο όμιλο

από τον 5ο όμιλο Γαλλία από τον 9ο όμιλο

από τον 9ο όμιλο Νορβηγία από τον 9ο όμιλο

από τον 9ο όμιλο Αργεντινή από τον 10ο όμιλο

από τον 10ο όμιλο Κολομβία από τον 11ο όμιλο

Οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί

Παράλληλα, έξι εθνικές ομάδες έχουν ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης:

Αϊτή από τον 3ο όμιλο

από τον 3ο όμιλο Τουρκία από τον 4ο όμιλο

από τον 4ο όμιλο Τυνησία από τον 6ο όμιλο

από τον 6ο όμιλο Ιορδανία από τον 10ο όμιλο

από τον 10ο όμιλο Παναμάς από τον 12ο όμιλο

από τον 12ο όμιλο Κατάρ από τον 2ο όμιλο

Η συνέχεια του Μουντιάλ 2026 αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πλήρες παζλ της φάσης των 32, καθώς οι υπόλοιποι όμιλοι ολοκληρώνουν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους και οι τρίτες ομάδες περιμένουν την τελική κατάταξη.