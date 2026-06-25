Ελβετία – Καναδάς 2-1: Πρωτιά στον όμιλο με πρωταγωνιστή τον Μανζάμπι – Δείτε τα γκολ

Η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 στο «BC Place» του Βανκούβερ και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν έφτασε στους 7 βαθμούς, άφησε τους οικοδεσπότες στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς και προκρίθηκε στη φάση των «32» ως πρωτοπόρος του ομίλου.

Ο Γιοχάν Μανζάμπι ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τους Ελβετούς. Ο 20χρονος επιθετικός της Φράιμπουργκ δημιούργησε το πρώτο γκολ και πέτυχε το δεύτερο, βάζοντας την υπογραφή του στη νίκη της ομάδας του.

Οι ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου

Η Ελβετία απείλησε πρώτη στο 11’, όταν ο Εμπολό βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Κρεπό αντέδρασε σωστά και κράτησε το μηδέν. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Μανζάμπι προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως ο Κορνέλιους έβαλε σωτήρια κόντρα και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Οι Ελβετοί συνέχισαν να αναζητούν χώρους, κυρίως από την αριστερή πλευρά, αλλά ο Καναδάς ισορρόπησε μετά το πρώτο μισάωρο. Στο 33’, ο Λάριν βρέθηκε σε θέση βολής από τα δεξιά της περιοχής, όμως ο Κόμπελ μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια. Στο 41’, ο Αχμέντ έμεινε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, αλλά το αδύναμο τελείωμά του επέτρεψε στον Ελβετό τερματοφύλακα να απομακρύνει σε κόρνερ.

Το ξέσπασμα της Ελβετίας μετά την ανάπαυλα

Η Ελβετία μπήκε με συγκέντρωση στο δεύτερο ημίχρονο και αιφνιδίασε τον αντίπαλό της. Στο 46’, ο Μανζάμπι έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα στην περιοχή. Ο Εμπολό την άφησε να περάσει κάτω από τα πόδια του και ο Βάργκας εκτέλεσε από κοντά για το 1-0.

Το γκολ έδωσε ρυθμό και αυτοπεποίθηση στους Ελβετούς, οι οποίοι βρήκαν και δεύτερο τέρμα στο 57’. Ο Εμπολό κράτησε ζωντανή τη φάση και έσπασε την μπάλα δεξιά στον Μανζάμπι. Ο 20χρονος επιθετικός εκτέλεσε σωστά και έκανε το 2-0 για την Ελβετία.

Η αντίδραση του Καναδά και το φινάλε

Ο Καναδάς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και ανέβασε την πίεσή του μετά το δεύτερο γκολ. Στο 76’, ο Σαλίμπα κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα από τη δεξιά πλευρά και σέντραρε με ακρίβεια στην περιοχή. Ο Πρόμις, ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγώνα, βρέθηκε στο σωστό σημείο και μείωσε σε 2-1.

Στα τελευταία λεπτά, οι Καναδοί πίεσαν για την ισοφάριση και έκλεισαν την Ελβετία στην περιοχή της. Ο Κορνέλιους απείλησε με κεφαλιά στο 90+1’, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κόμπελ. Στο 90+3’, ο Πρόμις πήρε νέα κεφαλιά, όμως ο Ελβετός τερματοφύλακας μπλόκαρε και κράτησε τη νίκη για την ομάδα του.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελβετία ολοκλήρωσε αήττητη τη φάση των ομίλων και πήρε την πρώτη θέση. Ο Καναδάς έμεινε δεύτερος, είδε να σταματά το αήττητο σερί δέκα αγώνων και θα συνεχίσει στη φάση των «32», όπου θα δώσει το επόμενο παιχνίδι του στο Λος Άντζελες.

Διαιτητής: Ραμόν Αμπάτι (Βραζιλία)

Κίτρινες: 32’ Τζάκα – 32’ Λάριν, 87’ Μίλαρ

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κρεπό, Τζόνστον, Λαριέα (83’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους, Φουγκερόλ, Μπιουκάναν (75’ Πρόμις), Τσοϊνιέρ (58’ Εουστάκιο), Σαλιμπά, Αχμέντ (58’ Μίλαρ), Ντέιβιντ, Λάριν (58’ Ολουβαζέγι).

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρτς): Κόμπελ, Ζακέ (74’ Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τσάκα, Μανζάμπι (85’ Φάσναχτ), Σόου (74’ Έμπιτσερ), Βάργκας (80’ Εντόι), Εμπολό (85’ Ιτεν).

*Θεατές 52497.