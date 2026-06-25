Ελβετία – Καναδάς 2-1: Πρωτιά στον όμιλο με πρωταγωνιστή τον Μανζάμπι – Δείτε τα γκολ

Η Ελβετία επικράτησε με 2-1 του Καναδά στο «BC Place» του Βανκούβερ και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Ο Γιοχάν Μανζάμπι είχε καθοριστική παρουσία, καθώς δημιούργησε το πρώτο γκολ και πέτυχε το δεύτερο. Ο Καναδάς μείωσε στο φινάλε με τον Πρόμις, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Ελβετοί ολοκλήρωσαν αήττητοι τη φάση των ομίλων, ενώ οι οικοδεσπότες προκρίθηκαν ως δεύτεροι στη φάση των «32».

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Αθλητισμός

Switzerland's Ruben Vargas
Switzerland's Ruben Vargas (right) celebrates with Johan Manzambi after opening the scoring. Photograph: Lee Smith/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, προκρινόμενη στη φάση των «32» ως πρωτοπόρος.
  • Ο Γιοχάν Μανζάμπι ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τους Ελβετούς, δημιουργώντας το πρώτο γκολ και πετυχαίνοντας το δεύτερο.
  • Οι Ελβετοί προηγήθηκαν 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο με γκολ των Βάργκας και Μανζάμπι, ενώ ο Καναδάς μείωσε σε 2-1 με τον Πρόμις, χωρίς να καταφέρει να ισοφαρίσει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 στο «BC Place» του Βανκούβερ και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν έφτασε στους 7 βαθμούς, άφησε τους οικοδεσπότες στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς και προκρίθηκε στη φάση των «32» ως πρωτοπόρος του ομίλου.

Ο Γιοχάν Μανζάμπι ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τους Ελβετούς. Ο 20χρονος επιθετικός της Φράιμπουργκ δημιούργησε το πρώτο γκολ και πέτυχε το δεύτερο, βάζοντας την υπογραφή του στη νίκη της ομάδας του.

Οι ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου

Η Ελβετία απείλησε πρώτη στο 11’, όταν ο Εμπολό βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Κρεπό αντέδρασε σωστά και κράτησε το μηδέν. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Μανζάμπι προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως ο Κορνέλιους έβαλε σωτήρια κόντρα και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Οι Ελβετοί συνέχισαν να αναζητούν χώρους, κυρίως από την αριστερή πλευρά, αλλά ο Καναδάς ισορρόπησε μετά το πρώτο μισάωρο. Στο 33’, ο Λάριν βρέθηκε σε θέση βολής από τα δεξιά της περιοχής, όμως ο Κόμπελ μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια. Στο 41’, ο Αχμέντ έμεινε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, αλλά το αδύναμο τελείωμά του επέτρεψε στον Ελβετό τερματοφύλακα να απομακρύνει σε κόρνερ.

Το ξέσπασμα της Ελβετίας μετά την ανάπαυλα

Η Ελβετία μπήκε με συγκέντρωση στο δεύτερο ημίχρονο και αιφνιδίασε τον αντίπαλό της. Στο 46’, ο Μανζάμπι έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα στην περιοχή. Ο Εμπολό την άφησε να περάσει κάτω από τα πόδια του και ο Βάργκας εκτέλεσε από κοντά για το 1-0.

Το γκολ έδωσε ρυθμό και αυτοπεποίθηση στους Ελβετούς, οι οποίοι βρήκαν και δεύτερο τέρμα στο 57’. Ο Εμπολό κράτησε ζωντανή τη φάση και έσπασε την μπάλα δεξιά στον Μανζάμπι. Ο 20χρονος επιθετικός εκτέλεσε σωστά και έκανε το 2-0 για την Ελβετία.

Η αντίδραση του Καναδά και το φινάλε

Ο Καναδάς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και ανέβασε την πίεσή του μετά το δεύτερο γκολ. Στο 76’, ο Σαλίμπα κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα από τη δεξιά πλευρά και σέντραρε με ακρίβεια στην περιοχή. Ο Πρόμις, ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγώνα, βρέθηκε στο σωστό σημείο και μείωσε σε 2-1.

Στα τελευταία λεπτά, οι Καναδοί πίεσαν για την ισοφάριση και έκλεισαν την Ελβετία στην περιοχή της. Ο Κορνέλιους απείλησε με κεφαλιά στο 90+1’, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κόμπελ. Στο 90+3’, ο Πρόμις πήρε νέα κεφαλιά, όμως ο Ελβετός τερματοφύλακας μπλόκαρε και κράτησε τη νίκη για την ομάδα του.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελβετία ολοκλήρωσε αήττητη τη φάση των ομίλων και πήρε την πρώτη θέση. Ο Καναδάς έμεινε δεύτερος, είδε να σταματά το αήττητο σερί δέκα αγώνων και θα συνεχίσει στη φάση των «32», όπου θα δώσει το επόμενο παιχνίδι του στο Λος Άντζελες.

Διαιτητής: Ραμόν Αμπάτι (Βραζιλία)
Κίτρινες: 32’ Τζάκα – 32’ Λάριν, 87’ Μίλαρ
ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κρεπό, Τζόνστον, Λαριέα (83’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους, Φουγκερόλ, Μπιουκάναν (75’ Πρόμις), Τσοϊνιέρ (58’ Εουστάκιο), Σαλιμπά, Αχμέντ (58’ Μίλαρ), Ντέιβιντ, Λάριν (58’ Ολουβαζέγι).
ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρτς): Κόμπελ, Ζακέ (74’ Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τσάκα, Μανζάμπι (85’ Φάσναχτ), Σόου (74’ Έμπιτσερ), Βάργκας (80’ Εντόι), Εμπολό (85’ Ιτεν).
*Θεατές 52497.

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