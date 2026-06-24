Βυζαντινά ναυάγια στα βάθη του Αιγαίου αποκαλύπτουν την ακμή και την κρίση του εμπορίου – Ανακαλύφθηκε άγνωστος τύπος αμφορέα

Οι ερευνητές εντόπισαν σε μεγάλο βάθος τρία ναυάγια με φορτία αμφορέων που χρονολογούνται μεταξύ 10ου και 13ου αιώνα.

Η ναυσιπλοΐα και το θαλάσσιο εμπόριο αποτελούσαν ανέκαθεν τη ραχοκοκαλιά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Πρόσφατες έρευνες σε μεγάλο βάθος στην περιοχή της αρχαίας Καρίας έφεραν στο φως μοναδικά ευρήματα που αποτυπώνουν την οικονομική πορεία της περιοχής ανά τους αιώνες.

Τα ναυάγια αυτά δεν αποτελούν απλώς αρχαιολογικούς θησαυρούς, αλλά ζωντανές μαρτυρίες της ακμής και της παρακμής μιας ολόκληρης εποχής.

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της εμπορικής οδού της Καρίας και αναδεικνύουν το πέρασμα από μια εποχή οικονομικής ανάπτυξης σε μια περίοδο ύφεσης και πολιτικής αστάθειας.

Η υποβρύχια αποστολή του «Nautilus» και ο εντοπισμός των θησαυρών

Μεταξύ 2010 και 2012, μια διεθνής αποστολή με επικεφαλής τον εξερευνητή Ρόμπερτ Μπάλαρντ, επιβαίνοντας στο ωκεανογραφικό σκάφος Nautilus, πραγματοποίησε έρευνες στον βυθό της νοτιοδυτικής Τουρκίας, στα ανοιχτά της χερσονήσου της Ντάτσα και της αρχαίας πόλης της Κνίδου.

Ο στόχος τους δεν ήταν μόνο να χαρτογραφήσουν το υποθαλάσσιο ανάγλυφο ή να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της αλιείας με μηχανότρατες, αλλά και να εντοπίσουν και να καταγράψουν βυθισμένα αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία: εντοπίστηκαν 26 ναυάγια στην περιοχή της Κνίδου και άλλα 4 στα ανοικτά της Μαρμαρίδας, σε βάθη που κυμαίνονται από 100 έως 500 μέτρα.

Ανάμεσά τους, τρία αναγνωρίστηκαν ως πλοία της βυζαντινής περιόδου: τα ναυάγια που είναι γνωστά ως Κνίδος F, Κνίδος L και Κνίδος N.

Τεχνολογία αιχμής στην υπηρεσία της υποβρύχιας αρχαιολογίας

Χάρη στη χρήση τηλεκατευθυνόμενων υποβρύχιων οχημάτων (ROVs), εξοπλισμένων με κάμερες υψηλής ευκρίνειας και συστήματα σόναρ, οι αρχαιολόγοι μπόρεσαν να μελετήσουν αυτές τις τοποθεσίες χωρίς να τις αγγίξουν, ακολουθώντας τις αρχές της Σύμβασης της UNESCO για την Προστασία της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τα καθαρά νερά του νοτιοανατολικού Αιγαίου επέτρεψαν τη λήψη ευκρινών εικόνων και μετρήσεων ακριβείας, με περιθώριο σφάλματος μόλις ένα έως δύο εκατοστά.

Τα τρία ναυάγια, τα οποία βρίσκονται σε βάθος μεγαλύτερο των 370 μέτρων σε επίπεδους αμμώδεις βυθούς, έχουν διατηρήσει άθικτα τα φορτία των αμφορέων τους – των μεγάλων αυτών κεραμικών δοχείων που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά κρασιού, λαδιού, σιτηρών ή ψαριών.

Η ανάλυση αυτών των κομματιών, σε σύγκριση με τις καθιερωμένες αρχαιολογικές ταξινομήσεις, κατέστησε δυνατό τον προσδιορισμό της ηλικίας των ναυαγίων και τη σκιαγράφηση του ιστορικού πλαισίου στο οποίο συνέβησαν.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Heritage, προσφέρουν μια μοναδική ματιά στη βυζαντινή ναυσιπλοΐα μεταξύ του 10ου και του 13ου αιώνα, μια περίοδο βαθιών οικονομικών και πολιτικών αλλαγών στη Μεσόγειο.

Κνίδος F: Ένα ομοιογενές και καλής διατήρησης φορτίο

Το πρώτο από τα ναυάγια, το «Κνίδος F», βρίσκεται περίπου 10 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Κνίδου, μεταξύ της χερσονήσου της Ντάτσα και της νήσου Κω, σε βάθος 370 μέτρων.

Η τοποθεσία του ναυαγίου εκτείνεται σε μια έκταση περίπου 12 επί 10 μέτρων σε έναν αμμώδη βυθό.

Εκεί, τα τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια οχήματα (ROVs) καταμέτρησαν 545 άθικτους ή σχεδόν άθικτους αμφορείς, καθώς και τουλάχιστον 80 θραύσματα.

Η συσσώρευση των ευρημάτων είναι συμπαγής, με μέγιστο ύψος που μόλις αγγίζει το μισό μέτρο, ενώ δεν υπάρχουν ορατά σημάδια από τράτες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τοποθεσία έχει παραμείνει πρακτικά ανέπαφη.

Το φορτίο είναι εξαιρετικά ομοιόμορφο: Όλοι οι αμφορείς ανήκουν στον ίδιο τύπο, γνωστό στην αρχαιολογική βιβλιογραφία ως «Τύπος Günsenin I».

Χαρακτηρίζονται από πολύ κοντό λαιμό, σφαιρική κοιλιά, φαρδύ ώμο, στρογγυλεμένη βάση και τοξωτές λαβές που ξεκινούν ακριβώς κάτω από το χείλος ή από το ίδιο το χείλος. Ολόκληρο το σώμα τους καλύπτεται από αυλακώσεις ή ραβδώσεις.

Οι διαστάσεις τους κυμαίνονται μεταξύ 40 και 45 εκατοστών σε ύψος και 30-35 εκατοστών σε διάμετρο, αν και υπάρχουν και μικρότερα δείγματα.

Ένα απόλυτα ομοιόμορφο φορτίο: Τα μυστικά του «Τύπου Günsenin I»

Το γεγονός ότι το φορτίο εμφανίζεται τόσο συγκεντρωμένο και τακτοποιημένο υποδηλώνει ότι το πλοίο δεν αναποδογύρισε, αλλά βυθίστηκε σε όρθια θέση, καταλήγοντας στον βυθό με την καρίνα του.

Αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι το κάτω μέρος του κύτους ενδέχεται να διατηρείται ακόμα κάτω από τα ιζήματα, ακόμη και αν δεν είναι ορατό εξωτερικά.

Οι αρχαιολόγοι χρονολογούν αυτό το ναυάγιο μεταξύ του 10ου και του 12ου αιώνα, με βάση την καλά εδραιωμένη χρονολόγηση του «Τύπου Günsenin I», ο οποίος αποτελούσε το πιο κοινό δοχείο μεταφοράς στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.

Κνίδος L: Δύο τύποι αμφορέων στο ίδιο αμπάρι

Περίπου 4,8 χιλιόμετρα νότια της χερσονήσου της Ντάτσα, σε βάθος 418 μέτρων, βρίσκεται το «Κνίδος L».

Το πεδίο των συντριμμιών καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 7 επί 10 μέτρων, επίσης πάνω σε άμμο, και περιέχει τουλάχιστον 116 ακέραιους αμφορείς.

Στο δυτικό τμήμα, ο βυθός παρουσιάζει μια κοιλότητα βάθους σχεδόν ενός μέτρου σε μια περιοχή 2,5 επί 2,5 μέτρων, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει μερική βύθιση του σκάφους ή συσσώρευση βάρους.

Εδώ το φορτίο δεν είναι τόσο ομοιογενές.

Οι περισσότεροι –108 από τους 116– ανήκουν επίσης στον «Τύπο Günsenin I», αλλά με ορισμένες διαφορές: Ο λαιμός είναι λίγο πιο διακριτός και οι τοξωτές λαβές ξεκινούν από τον λαιμό και όχι κάτω από το χείλος.

Οι διαστάσεις τους είναι ελαφρώς μικρότερες: μεταξύ 35 και 40 εκατοστών σε ύψος και περίπου 25 εκατοστών στη μέγιστη διάμετρο.

Ωστόσο, υπάρχουν 8 άλλοι αμφορείς ενός δευτερεύοντος τύπου, με μακρύτερο λαιμό, στενό σώμα και μικρή, στρογγυλεμένη βάση, καθώς και με ίσιες λαβές που εκτείνονται από το χείλος έως τους ώμους.

Αυτοί έχουν ύψος περίπου 35 εκατοστά και διάμετρο 20 εκατοστά. Αυτός ο δεύτερος τύπος, ο οποίος είναι ασυνήθιστος στη Μεσόγειο, μοιάζει με τον λεγόμενο «Τύπο Günsenin XIII», ο οποίος είναι γνωστός μόνο από το ναυάγιο του Σερτσέ Λιμάνι (11ος αιώνας) και από ευρήματα στην Αντιόχεια, στη νότια Τουρκία.

Οι ενδιάμεσοι σταθμοί και το μυστικό της διπλής προέλευσης

Η παρουσία δύο τύπων αμφορέων στο πλοίο υποδηλώνει ότι αυτό μετέφερε προϊόντα διαφορετικής προέλευσης ή ότι είχε πραγματοποιήσει αρκετές στάσεις.

Όπως και το «Κνίδος F», αυτό το ναυάγιο δεν εμφανίζει σημάδια ζημιάς από τράτες και χρονολογείται επίσης μεταξύ του 10ου και του 12ου αιώνα, με βάση την αφθονία των αγγείων του Τύπου I.

Κνίδος N: Το μυστήριο του 13ου αιώνα

Το τρίτο ναυάγιο, το «Κνίδος N», βρίσκεται σε βάθος 400 μέτρων, περίπου 3,5 μίλια νοτιοανατολικά της Κνίδου, επίσης σε αμμώδη βυθό.

Η έκτασή του είναι κάπως μεγαλύτερη: περίπου 13 επί 9 μέτρα, αλλά έχουν καταμετρηθεί μόνο 95 ακέραιοι αμφορείς.

Η κατανομή τους είναι ανομοιόμορφη: είναι συγκεντρωμένοι στο δυτικό και το ανατολικό άκρο, με λίγα κατάλοιπα στο κέντρο. Αυτή η διασπορά θα μπορούσε να οφείλεται σε ζημιές από τράτες (ακόμα και αν τα σημάδια έχουν σβηστεί από τα ρεύματα) ή στο γεγονός ότι το κεντρικό τμήμα του πλοίου, που αντιστοιχεί στο κύριο αμπάρι, είναι θαμμένο κάτω από τα ιζήματα.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η χρονολόγηση διαφέρει.

Ο κύριος τύπος, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου 77 από τους 95 αμφορείς, έχει ένα ασυνήθιστο σχήμα: σφαιρικό σώμα που στενεύει προς μια επίπεδη βάση, πολύ κοντό και στενό λαιμό, και δύο χαμηλές αλλά φαρδιές λαβές που ξεκινούν από τους ώμους.

Έχει ύψος μεταξύ 50 και 53 εκατοστών και περίπου 45 εκατοστά μέγιστη διάμετρο, ενώ η επίπεδη βάση έχει άνοιγμα περίπου 16,5 εκατοστά. Το επάνω μέρος του θυμίζει τους αμφορείς τύπου LRA 5/6 (Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου), αλλά η επίπεδη βάση και ο κωνικός πυθμένας τον διαφοροποιούν ξεκάθαρα.

Το πιο εκπληκτικό είναι ότι, μετά από μια εξαντλητική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οι συγγραφείς δεν εντόπισαν κανένα γνωστό παράλληλο αυτού του τύπου σε καμία άλλη αρχαιολογική τοποθεσία.

Πρόκειται, επομένως, για έναν νέο τύπο, ο οποίος πιθανώς προέρχεται από κάποιο τοπικό κέντρο παραγωγής ή είχε μια πολύ εξειδικευμένη χρήση.

Ο δεύτερος τύπος, ο οποίος αντιπροσωπεύεται από 9 αμφορείς, διαθέτει σφαιρική κοιλιά με επίπεδο πυθμένα, κοντό λαιμό και δύο ίσιες λαβές που εκτείνονται ξεκάθαρα πάνω από το χείλος και καταλήγουν στους ώμους.

Έχει διάμετρο μεταξύ 42 και 44 εκατοστών και ύψος περίπου 55 εκατοστά.

Μοιάζει με τον «Τύπο Günsenin XXI», ο οποίος έχει καταγραφεί στο Μουσείο της Σαμψούντας και στη χερσόνησο της Κριμαίας, καθώς και σε ορισμένα ναυάγια του 13ου αιώνα, όπως το Τσαμαλτί Μπουρνού Ι (Çamaltı Burnu I) στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Ως εκ τούτου, οι ερευνητές χρονολογούν προσωρινά το ναυάγιο «Κνίδος Ν» στον 13ο αιώνα, μια εποχή πολύ διαφορετική από εκείνη των άλλων δύο ναυαγίων.

Η άνοδος και η κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι, έπειτα από μια μακρά περίοδο αραβικής κυριαρχίας στην ανατολική Μεσόγειο (από τα μέσα του 7ου αιώνα), η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ανέκτησε την Κρήτη το 961 και την Κύπρο το 965, αποκαθιστώντας τον έλεγχο σε θαλάσσιες οδούς ζωτικής σημασίας.

Αυτό επέτρεψε την επαναδραστηριοποίηση του εμπορίου μεταξύ των ανατολικών επαρχιών και της πρωτεύουσας, της Κωνσταντινούπολης.

Κατά τη διάρκεια του 10ου και των αρχών του 11ου αιώνα, το Βυζάντιο αποτελούσε την ηγεμονική δύναμη, διαθέτοντας ένα σταθερό νόμισμα –τον χρυσό σόλιδο– και μια συγκεντρωτική διοίκηση.

Το χρυσό νόμισμα και οι τρεις δρόμοι του βυζαντινού εμπορίου

Το θαλάσσιο εμπόριο οργανωνόταν με τρεις τρόπους: απευθείας ταξίδια από λιμάνι σε λιμάνι, ακτοπλοΐα (ναυσιπλοΐα μικρών αποστάσεων κοντά στις ακτές) και ελεύθερη φορτηγό ναυσιπλοΐα (πλόες χωρίς σταθερό δρομολόγιο, με εκμετάλλευση των εκάστοτε ευκαιριών).

Τα ναυάγια «Κνίδος F» και «Κνίδος L» εντάσσονται απόλυτα σε αυτή την περίοδο ανάπτυξης.

Μετέφεραν αμφορείς του «Τύπου Ι», οι οποίοι κατασκευάζονταν σε πολυάριθμα εργαστήρια –όχι μόνο στη Γάνο (στην περιοχή του Μαρμαρά) αλλά και σε άλλες περιοχές– και διακινούνταν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, από την Αίγυπτο και την Ανατολική Μεσόγειο έως τη Μαύρη Θάλασσα, ακόμη και μέχρι τη Σουηδία.

Η παρουσία τους στις ακτές της Καρίας, μιας περιοχής που αποτελούσε τμήμα του ναυτικού θέματος των Κιβυρραιωτών, υποδηλώνει ότι αυτά τα πλοία έπλεαν κατά μήκος ενός ιδιαίτερα ενεργού διαδρόμου που συνέδεε το Αιγαίο με τη νότια Ανατολία και την Ανατολική Μεσόγειο.

Μάλιστα, το περίφημο ναυάγιο του Σερτσέ Λιμάνι, το οποίο ήταν επίσης φορτωμένο με αμφορείς του «Τύπου Ι» και χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα, αποδεικνύει τους στενούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ του Βυζαντίου και της Αιγύπτου των Φατιμιδών.

Ωστόσο, το ναυάγιο «Κνίδος Ν» αντιπροσωπεύει ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό.

Ο 13ος αιώνας υπήρξε μάρτυρας της παρακμής της βυζαντινής ναυτικής ισχύος, η οποία εκτοπίστηκε από τις ιταλικές ναυτικές δημοκρατίες (Βενετία, Γένουα, Πίζα), οι οποίες εξασφάλισαν εμπορικά προνόμια και ναυτικές βάσεις.

Επιπλέον, η επέκταση των Τούρκων κατά μήκος των ακτών της Ανατολίας και του Αιγαίου περιέπλεξε ακόμη περισσότερο τη ναυσιπλοΐα.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η αρχαιολογική τεκμηρίωση των ναυαγίων του 13ου αιώνα είναι σπάνια, καθώς υπάρχουν μόλις περίπου δέκα καλά τεκμηριωμένα ναυάγια σε ολόκληρη τη Μεσόγειο για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το ναυάγιο «Κνίδος Ν» προστίθεται σε αυτόν τον κατάλογο, αποδεικνύοντας ότι ο θαλάσσιος διάδρομος της Καρίας συνέχισε να χρησιμοποιείται, αλλά πιθανότατα από μικρότερα σκάφη που ασκούσαν ακτοπλοΐα, μεταφέροντας φορτία τοπικής ή περιφερειακής προέλευσης, όπως υποδηλώνει η σπανιότητα του κύριου τύπου αμφορέα του.

Αμφορείς «Τύπου Günsenin I»: Ένα παγκόσμιο εμπορευματοκιβώτιο

Ένα σημαντικό μέρος του άρθρου είναι αφιερωμένο στην επεξήγηση της σπουδαιότητας των αμφορέων «Τύπου Günsenin I», οι οποίοι αποτελούν το κύριο φορτίο των δύο πρώτων ναυαγίων και εμφανίζονται σε δεκάδες υποβρύχιες και επίγειες αρχαιολογικές τοποθεσίες.

Αυτό το σχήμα, με τον κοντό λαιμό, το απιοειδές (αχλαδόσχημο) σώμα και τη στρογγυλεμένη βάση, ταξινομήθηκε για πρώτη φορά από την αρχαιολόγο Νεργκίς Γκουνσενίν το 1990, αλλά έχει λάβει και άλλες ονομασίες: «Τύπος 54» στις ανασκαφές του Σαράτσανε (Κωνσταντινούπολη), «Τύπος 42» για τους Ρώσους ερευνητές κ.λπ.

Η παραγωγή τους δεν περιοριζόταν σε ένα μόνο κέντρο: κλίβανοι (κεραμικά καμίνια) έχουν βρεθεί στη Γάνο (την αρχαία πόλη Γαζίκιοϊ) και στο νησί του Μαρμαρά, όμως οι παραλλαγές στον πηλό, το χρώμα και το σχήμα υποδηλώνουν την ύπαρξη πολλαπλών εργαστηρίων. Μάλιστα, ορισμένοι συγγραφείς προτιμούν να μιλούν για «κλάση» αντί για «τύπο», προκειμένου να τονίσουν αυτή τη διαφορετικότητα.

Η καθιερωμένη χρονολόγηση για αυτούς τους αμφορείς εκτείνεται από τον 10ο έως τον 12ο αιώνα, αν και πρόσφατα ευρήματα στο ναυάγιο «Γενί Καπί 12» (Κωνσταντινούπολη) υποδηλώνουν ότι ορισμένα δείγματα θα μπορούσαν να προέρχονται ήδη από τον 9ο αιώνα, λειτουργώντας ως πρωτότυπα.

Συνδέονται συνήθως με το εμπόριο οίνου, ιδιαίτερα με τον περίφημο εκλεκτό οίνο της περιοχής της Γάνου, όπου τα μοναστήρια ήλεγχαν τόσο την παραγωγή όσο και τη διανομή. Η ευρεία εξάπλωσή τους –από τον Ατλαντικό έως τη Μαύρη Θάλασσα και την Εγγύς Ανατολή– τους καθιστά αξιόπιστο δείκτη της έντασης της βυζαντινής εμπορικής κίνησης.

Συμπεράσματα της μελέτης

Η μελέτη καταλήγει με μια συγκριτική ανάλυση των τριών ναυαγίων.

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι τα ναυάγια «Κνίδος F» και «Κνίδος L» αντανακλούν μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενώ το «Κνίδος Ν» αντιπροσωπεύει ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από οικονομική ύφεση και πολιτική αστάθεια στην ανατολική Μεσόγειο.

Με άλλα λόγια, τα δύο πρώτα ναυάγια αποτελούν μαρτυρίες της βυζαντινής εμπορικής ακμής, όταν οι θαλάσσιοι δρόμοι ήταν ασφαλείς και οι ανταλλαγές ανθούσαν.

Το τρίτο, αντίθετα, βυθίστηκε σε μια περίοδο κρίσης, όταν ο αυτοκρατορικός έλεγχος είχε εξασθενήσει και το εμπόριο είχε κατακερματιστεί.

Παρά ταύτα, ο θαλάσσιος διάδρομος της Καρίας –η παράκτια λωρίδα που συνέδεε το Αιγαίο με τη νότια Ανατολία– συνέχισε να χρησιμοποιείται, αν και με μικρότερα πλοία και λιγότερο τυποποιημένα φορτία.

Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι σε καμία από τις τρεις τοποθεσίες δεν βρέθηκαν κατάλοιπα του κύτους, άγκυρες, εξαρτισμός (σχοινιά και ξάρτια) ή επιτραπέζια σκεύη που θα μπορούσαν να υποδηλώσουν την προέλευση του πληρώματος.

Το μόνο που έχει απομείνει είναι οι αμφορείς, γεγονός που περιορίζει τα συμπεράσματα σχετικά με τον τύπο του σκάφους, το δρομολόγιό του ή τον ιδιοκτήτη του.

Ωστόσο, με βάση τον αριθμό των δοχείων και το μέγεθος της τοποθεσίας, εκτιμούν ότι επρόκειτο για πλοία μικρής χωρητικότητας, πιθανότατα όχι μεγαλύτερης των 30 τόνων, με ένα ή δύο κατάρτια και λατίνια (τριγωνικά πανιά), που ήταν τυπικά για την περίοδο εκείνη.

Παρά τον πλούτο των δεδομένων, οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Η ακριβής προέλευση των αμφορέων, ειδικά της νέας παραλλαγής από το «Κνίδος Ν», μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μέσω πετρογραφικών και χημικών αναλύσεων του πηλού.

Παραμένει επίσης άγνωστο αν το κρασί της Γάνου βρισκόταν πράγματι στα πλοία της Κνίδου, επειδή οι αμφορείς επαναχρησιμοποιούνταν συχνά.

Επιπλέον, η χρονολόγηση του «Κνίδος Ν», η οποία βασίζεται σε σπάνια παράλληλα δείγματα, πρέπει να αποσαφηνιστεί με νέες ανασκαφές ή με μεθόδους απόλυτης χρονολόγησης.

Αυτό που είναι σαφές είναι ότι αυτά τα τρία ναυάγια, που ανακαλύφθηκαν στα βάθη του Αιγαίου, αποτελούν κομμάτια-κλειδιά για την κατανόηση της εξέλιξης του βυζαντινού θαλάσσιου εμπορίου.

Δείχνουν πώς μια αυτοκρατορία που κάποτε κυριαρχούσε στους μεσογειακούς δρόμους έχασε τελικά αυτόν τον έλεγχο από νέες δυνάμεις και παίκτες, αν και το εμπόριο δεν εξαφανίστηκε ποτέ εντελώς.

Οι ακτές της Καρίας, αποτελώντας έναν φυσικό διάδρομο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, παρέμειναν στο επίκεντρο των ναυτικών διαδρομών —έστω και με μικρότερης χωρητικότητας πλοία και φορτία τοπικής προέλευσης— καθρεφτίζοντας μια εποχή αλλαγών και κατακερματισμού