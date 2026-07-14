ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στα Προπύλαια ενάντια στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Κινητοποιήσεις σήμερα από την ΑΔΕΔΥ, ενάντια στην προωθούμενη από την κυβέρνηση διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ κήρυξε στάση εργασίας για σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, στο πλαίσιο πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργιακής κινητοποίησης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:00 στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ καλεί τα Νομαρχιακά Τμήματά της να οργανώσουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές, μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος, στη δομή και στη λειτουργία του κράτους, «οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά, αντίθετα, συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού».

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι διεκδικεί μόνιμη και σταθερή εργασία, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, καθώς και δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό.