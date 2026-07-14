ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στα Προπύλαια ενάντια στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Η ΑΔΕΔΥ πραγματοποιεί σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, κινητοποιήσεις με στάση εργασίας και συγκέντρωση στα Προπύλαια, αντιδρώντας στην προωθούμενη από την κυβέρνηση Συνταγματική Αναθεώρηση. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές αποτελούν επίθεση στα δικαιώματα του λαού και διεκδικεί σταθερή εργασία, αυξήσεις μισθών, καθώς και δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε κινητοποιήσεις και στάση εργασίας σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, ενάντια στην προωθούμενη από την κυβέρνηση διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης.
  • Η στάση εργασίας έχει οριστεί από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ στις 12:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή.
  • Η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι η αναθεώρηση συνιστά «επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού» και διεκδικεί μόνιμη και σταθερή εργασία, αυξήσεις, καθώς και δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κινητοποιήσεις σήμερα από την ΑΔΕΔΥ, ενάντια στην προωθούμενη από την κυβέρνηση διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ κήρυξε στάση εργασίας για σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, στο πλαίσιο πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργιακής κινητοποίησης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:00 στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ καλεί τα Νομαρχιακά Τμήματά της να οργανώσουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές, μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος, στη δομή και στη λειτουργία του κράτους, «οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά, αντίθετα, συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού».

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι διεκδικεί μόνιμη και σταθερή εργασία, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, καθώς και δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό.

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