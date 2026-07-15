Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα – Βρίσκεται «σε καλή γενική κατάσταση», αναφέρει το νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Η Αφροδίτη Νέστορα έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» και βρίσκεται σε καλή γενική κατάσταση, μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της από τις 2 Ιουλίου 2026, η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση, ενώ θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής.

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Αφροδίτη Νέστορα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξιτήριο έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα από το νοσοκομείο «Παπανικολάου», η οποία βρίσκεται «σε καλή γενική κατάσταση» σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου.
  • Η νοσηλεία της ακολούθησε την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν άλλα τέσσερα άτομα.
  • Της έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα παρακολουθείται στενά στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν στο «Παπανικολάου» μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, και τραυματίστηκαν άλλα τέσσερα άτομα.

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Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο αναφέρεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα βρίσκεται σε καλή γενική κατάσταση, ενώ της έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα παρακολουθείται στενά στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Αναλυτικά, από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» επισημαίνονται τα εξής:

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«Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι:

Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».

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