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Φωτιά στο Καλοπήγαδο Κερατέας- Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25/8 στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες, 18 οχήματα, εναέρια μέσα και ο Δήμος Λαυρεωτικής, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί με drone και το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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Κερατέα, Φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25/8 σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ ο δήμος Λαυρεωτικής παρείχε υδροφόρες.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής. Το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25/8 σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο της δήμου Λαυρεωτικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 15:40.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λαυρεωτικής προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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