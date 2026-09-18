Μαρία Φιλίππου: «Είχα φέρει το δικό μου νυφικό για το “Εμείς κι Εμείς”»

Στο «Εμείς κι Εμείς» αναφέρθηκε η Μαρία Φιλίππου, στη συνέντευξή της με την Μαρία Ηλιάκη για το «Νωρίς-Νωρίς», το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, η ηθοποιός μίλησε για το νυφικό που είχε βάλει στη σειρά, το οποίο είχε φορέσει και στην πραγματικότητα, στον γάμο της.

Το θρυλικό σίριαλ προβλήθηκε στο MEGA για τέσσερις σεζόν, από τον Σεπτέμβριο του 1994 έως και τον Ιούνιο του 1998. Αγαπήθηκε από μεγάλη μερίδα του κόσμου, με πολλούς να απολαμβάνουν μέχρι και σήμερα να το παρακολουθούν σε επανάληψη.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το «Εμείς κι Εμείς», η Μαρία Φιλίππου είπε: «Πιστεύω ότι ο Σπύρος Μεταλληνός και ο Πάνος Αμαραντίδης ήθελαν να γράψουν κάτι για τη γενιά μας, για την παρέα μας. Εκεί ήμασταν συμμαθητές οι περισσότεροι από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και ήταν αυτό που λέμε το χιούμορ και ο κοινός κώδικας. Δηλαδή όταν παίρναμε το κείμενο, ήταν σαν να μιλούσαμε εμείς».

Για το νυφικό που είχε φορέσει στη σειρά, εξήγησε ότι: «Μόλις είχα παντρευτεί τότε και είχα φέρει το δικό μου νυφικό. Γιατί μόλις είχα παντρευτεί, ξεκινήσαμε γυρίσματα. Και λέω: “Παιδιά μην ψάχνετε”. Δεν νομίζω άλλη νύφη να φόρεσε το νυφικό της τόσο πολύ, γιατί αυτά τα γυρίσματα ήταν καμιά εβδομάδα».