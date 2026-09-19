Νάντια Κοντογεώργη: «Δεν είμαι ατρόμητη, απλώς φοβάμαι λιγότερο τη ζωή»

Η Νάντια Κοντογεώργη, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Κάμπινγκ» του MEGA, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello, όπου μίλησε για την ψυχοθεραπεία, τη διαχείριση της θλίψης και τη σχέση της με τα έντονα συναισθήματα. Η ηθοποιός εξήγησε πώς η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να αντιμετωπίζει τη θλίψη, τόσο τη δική της όσο και των άλλων, και πώς ο φόβος επηρεάζει τη στάση μας απέναντι στα έντονα συναισθήματα, τονίζοντας ότι η ίδια «φοβάται λιγότερο τη ζωή».

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Νάντια Κοντογεώργη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νάντια Κοντογεώργη, με αφορμή τη νέα σειρά «Κάμπινγκ», παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello, μιλώντας για την ψυχοθεραπεία, τη διαχείριση της θλίψης και τα έντονα συναισθήματα.
  • Η ψυχοθεραπεία βοήθησε τη Νάντια Κοντογεώργη να αντιμετωπίζει διαφορετικά τη θλίψη, υπογραμμίζοντας τη σημασία τού να λέμε «κλάψε, αφέσου σε αυτό, εδώ είμαι» στους ανθρώπους γύρω μας.
  • Η ηθοποιός τόνισε τον φόβο που προκαλούν τα έντονα συναισθήματα, ακόμα και η χαρά, ενώ για τη δική της σχέση με τον φόβο ξεκαθάρισε: «Δεν είμαι ατρόμητη. Απλώς, τη φοβάμαι λιγότερο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», η Νάντια Κοντογεώργη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για την ψυχοθεραπεία, τη διαχείριση της θλίψης και τη σχέση της με τα έντονα συναισθήματα.

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να αντιμετωπίζει διαφορετικά τη θλίψη, τόσο τη δική της όσο και των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω της.

«Και τη θλίψη των άλλων, καθώς έχει τύχει σε όλους να είμαστε με κάποιο φίλο και να του λέμε “έλα, μη στενοχωριέσαι τώρα”. Το να αντέξω να δω την κολλητή μου να στενοχωριέται να τα της πω “κλάψε, αφέσου σε αυτό, εδώ είμαι” είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα και ταυτόχρονα ένα μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας», ανέφερε.

Η Νάντια Κοντογεώργη στάθηκε και στον φόβο που συχνά προκαλούν τα έντονα συναισθήματα, επισημαίνοντας ότι δεν είναι μόνο η θλίψη που μπορεί να μας δυσκολέψει, αλλά και η χαρά.

«Χαιρόμαστε και λέμε “θα συμβεί κάτι κακό” ή “σε καλό να μας βγει”. Φοβόμαστε τα έντονα συναισθήματα, φοβόμαστε τη ζωή», σημείωσε.

Μιλώντας για τη δική της σχέση με τον φόβο, η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της ατρόμητο. «Δεν είμαι ατρόμητη. Απλώς, τη φοβάμαι λιγότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτή η στάση απέναντι στη ζωή απαιτεί καθημερινή και συνειδητή δουλειά.

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