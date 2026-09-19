Νάντια Κοντογεώργη: «Δεν είμαι ατρόμητη, απλώς φοβάμαι λιγότερο τη ζωή»

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», η Νάντια Κοντογεώργη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για την ψυχοθεραπεία, τη διαχείριση της θλίψης και τη σχέση της με τα έντονα συναισθήματα.

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να αντιμετωπίζει διαφορετικά τη θλίψη, τόσο τη δική της όσο και των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω της.

«Και τη θλίψη των άλλων, καθώς έχει τύχει σε όλους να είμαστε με κάποιο φίλο και να του λέμε “έλα, μη στενοχωριέσαι τώρα”. Το να αντέξω να δω την κολλητή μου να στενοχωριέται να τα της πω “κλάψε, αφέσου σε αυτό, εδώ είμαι” είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα και ταυτόχρονα ένα μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας», ανέφερε.

Η Νάντια Κοντογεώργη στάθηκε και στον φόβο που συχνά προκαλούν τα έντονα συναισθήματα, επισημαίνοντας ότι δεν είναι μόνο η θλίψη που μπορεί να μας δυσκολέψει, αλλά και η χαρά.

«Χαιρόμαστε και λέμε “θα συμβεί κάτι κακό” ή “σε καλό να μας βγει”. Φοβόμαστε τα έντονα συναισθήματα, φοβόμαστε τη ζωή», σημείωσε.

Μιλώντας για τη δική της σχέση με τον φόβο, η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της ατρόμητο. «Δεν είμαι ατρόμητη. Απλώς, τη φοβάμαι λιγότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτή η στάση απέναντι στη ζωή απαιτεί καθημερινή και συνειδητή δουλειά.