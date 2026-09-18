Θησαυρός 2.000 ετών βρέθηκε θαμμένος κάτω από παλιό γήπεδο – Ανακαλύφθηκαν σπάνια ασημένια νομίσματα

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι κάτω από τις φωνές των φιλάθλων, τους αγώνες των αθλητών και το γρασίδι ενός σύγχρονου γηπέδου, κρυβόταν ένα μυστικό δύο χιλιάδων ετών;

Η Ιστορία μπορεί να επιλέγει τα πιο αναπάντεχα μέρη για να φανερωθεί. Στην κεντρική Γερμανία, εκεί όπου μέχρι πρόσφατα χτυπούσε η καρδιά των τοπικών αθλητικών αναμετρήσεων, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως έναν σπάνιο θησαυρό που μας ταξιδεύει πίσω στην εποχή των μυστηριωδών Κελτών.

Μια τυχαία ανακάλυψη που ξεκίνησε από λίγα νομίσματα, έμελλε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά γεγονότα της περιοχής, αποδεικνύοντας ότι το παρελθόν βρίσκεται κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια μας.

Μια μικρή ομάδα ασημένιων νομισμάτων που βρέθηκε κάτω από ένα πρώην γήπεδο στην κεντρική Γερμανία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αξιοσημείωτες κελτικές ανακαλύψεις στη Θουριγγία.

Από μια χούφτα διάσπαρτα ευρήματα στον μεγαλύτερο θησαυρό της Θουριγγίας

Οι αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι τα 11 νομίσματα είχαν κρυφτεί σκόπιμα πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια — και, πράγμα ασυνήθιστο, πιστεύουν ότι ολόκληρος ο θησαυρός έχει διασωθεί άθικτος. Τα νομίσματα ήρθαν στο φως στο Ζίνγκεν, στην περιοχή του Ιλμ, όπου οι εργασίες για την ανέγερση ενός νέου πυροσβεστικού σταθμού οδήγησαν σε αρχαιολογικές έρευνες στο πρώην γήπεδο, κάτω από τον λόφο Singer Berg.

Αυτό που αρχικά φαινόταν ως μια χούφτα διάσπαρτων ευρημάτων, τελικά αποκάλυψε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον:0 Έναν ολοκληρωμένο κελτικό θησαυρό που χρονολογείται στον 1ο αιώνα π.Χ. Και τα 11 νομίσματα είναι ασημένια δηνάρια (quinarii) του λεγόμενου «τύπου της Πράγας».

Μέχρι πρότινος, μόνο περίπου 80 δείγματα αυτού του τύπου ήταν γνωστά σε ολόκληρη τη Θουριγγία, καθιστώντας την ανακάλυψη του Ζίνγκεν τον μεγαλύτερο νομισματικό θησαυρό εκείνης της περιόδου που έχει καταγραφεί ποτέ στο συγκεκριμένο γερμανικό κρατίδιο.

Έκρυψε τον θησαυρό και δεν επέστρεψε ποτέ: Ένα μυστικό 2.000 ετών

Τα πρώτα νομίσματα εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια αρχαιολογικής παρακολούθησης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025, όταν ο διευθυντής της ανασκαφής Ρόνι Κράουζε εντόπισε αρκετά δείγματα κατά τη διάρκεια εργασιών στην τοποθεσία. Οι αρχαιολόγοι επέστρεψαν τον Αύγουστο του 2026 και πραγματοποίησαν μια στοχευμένη έρευνα γύρω από το σημείο του εντοπισμού.

Αυτή η δεύτερη έρευνα άλλαξε εντελώς την ερμηνεία των δεδομένων. Η επιστημονική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα 11 νομίσματα ανήκαν μαζί και αποτελούσαν αυτό που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν «κλειστό εύρημα» — δηλαδή μια ομάδα που είχε εναποτεθεί στο σημείο την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή, και όχι μεμονωμένα νομίσματα που χάθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών ετών.

Το αρχικό δοχείο έχει εξαφανιστεί. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν θραύσματα κεραμικής, γεγονός που τους οδηγεί στην εκτίμηση ότι τα νομίσματα φυλάσσονταν πιθανότατα σε κάποιο αντικείμενο από οργανικό υλικό, ίσως σε ένα μικρό πουγκί ή άλλη θήκη που αποσυντέθηκε πριν από πολύ καιρό.

Τα νομίσματα δεν βρίσκονταν πλέον στο σημείο όπου τα είχε τοποθετήσει ο ιδιοκτήτης τους. Αιώνες οργώματος τα είχαν παρασύρει σε μια έκταση διαστάσεων περίπου 5,8 επί 1,5 μέτρων. Ωστόσο, η προσεκτική τεκμηρίωση επέτρεψε στους αρχαιολόγους να ανασυνθέσουν τη σχέση μεταξύ τους και να διαχωρίσουν τον θησαυρό από μεταγενέστερα αντικείμενα που βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση. Αυτή η λεπτομέρεια προσδίδει στην ανακάλυψη μια έντονα ανθρώπινη διάσταση.

Κάποια στιγμή κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., κάποιος συγκέντρωσε αυτά τα ασημένια νομίσματα, τα έκρυψε κοντά στον λόφο Singer Berg και, όπως φαίνεται, δεν επέστρεψε ποτέ για να τα πάρει. Η Αρχαιολογία δεν μπορεί ακόμη να μας πει ποιο ήταν αυτό το άτομο, γιατί κρύφτηκαν τα χρήματα ή τι συνέβη στη συνέχεια, όμως ο θησαυρός διασώθηκε για αρκετό καιρό ώστε να αναγνωριστεί η ιστορία του.

Το νομισματικό δίκτυο που αποκαλύπτει τα μυστικά των Κελτών στη Θουριγγία

Τα νομίσματα είναι σημαντικά όχι μόνο επειδή βρέθηκαν κρυμμένα μαζί, αλλά και λόγω της τοποθεσίας όπου εντοπίστηκαν. Οι νομισματολόγοι πιστεύουν ότι τα δηνάρια (quinarii) τύπου Πράγας που προέρχονται από τη Θουριγγία ίσως είχαν παραχθεί στην περιοχή της Γκότα, βορειοδυτικά του Ζίνγκεν.

Το Ζίνγκεν βρίσκεται ανάμεσα σε αυτή την περιοχή και στην πυκνή συγκέντρωση κελτικών θέσεων στη νότια Θουριγγία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Στάινσμπουργκ στον λόφο Κλάινερ Γκλάιχμπεργκ κοντά στο Ρέμχιλντ, ένας από τους σημαντικότερους κελτικούς οικισμούς της περιοχής και κέντρο που σχετίζεται με τη βιοτεχνική παραγωγή.

Αυτό καθιστά τον θησαυρό του Ζίνγκεν κάτι πολύ περισσότερο από μια απομονωμένη κρύπτη ασημικών. Η τοποθεσία του προσθέτει ακόμα ένα σημείο στον αρχαιολογικό χάρτη, βοηθώντας τους ερευνητές να ανιχνεύσουν πιθανές συνδέσεις ανάμεσα στα κέντρα παραγωγής, τους οικισμούς και τις διαδρομές μέσω των οποίων διακινούνταν τα νομίσματα και άλλα αγαθά στη Θουριγγία της Εποχής του Σιδήρου.

Το Κρατικό Γραφείο Διαχείρισης Μνημείων και Αρχαιολογίας της Θουριγγίας αναφέρει ότι η ανακάλυψη διεύρυνε σημαντικά όσα είναι γνωστά για αυτές τις περιφερειακές διασυνδέσεις.

Ένα διαχρονικό σημείο συνάντησης των πολιτισμών

Η ίδια ανασκαφή έφερε επίσης στο φως αντικείμενα από πολύ μεταγενέστερες περιόδους. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα ρωμαϊκό δηνάριο που κόπηκε μεταξύ 164 και 169 μ.Χ., μια πρώιμη μεσαιωνική κοκκινωπή και κίτρινη γυάλινη χάντρα, ένα μεταγενέστερο ασημένιο νόμισμα και ένα κουμπί από πρωσική στολή — κανένα από τα οποία δεν ανήκε στον κελτικό θησαυρό.

Όλα αυτά τα ευρήματα μαζί μαρτυρούν ότι αυτό το κομμάτι γης παρέμεινε στο επίκεντρο της ανθρώπινης δραστηριότητας για αιώνες. Τα κελτικά νομίσματα, ωστόσο, ανήκουν σε μια πολύ πιο συγκεκριμένη στιγμή: κάποιος τα συγκέντρωσε, τα έκρυψε και δεν επέστρεψε ποτέ.

Περισσότερες από δύο χιλιετίες αργότερα, και αφού η γεωργική δραστηριότητα είχε διασκορπίσει τα νομίσματα στο χώμα, οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να ανασυνθέσουν αυτή τη μεμονωμένη πράξη και να επιστρέψουν τον θησαυρό στην αρχική του ιστορία.