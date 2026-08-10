Μελόνι – Φρεντέρικσεν: «Όχι στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση» – Ιταλία και Δανία ζητούν κέντρα επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες

Οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Δανίας, Τζόρτζια Μελόνι και Μέτε Φρεντέρικσεν, ζητούν τη δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, συνδέοντας την «ανεξέλεγκτη μετανάστευση» με την αύξηση της εγκληματικότητας και την πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες. Σε κοινή τους γραπτή δήλωση, τονίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης στις κοινωνίες και την ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΜΕΤΕ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΣΕΝ – ΠΗΓΗ: FACEBOOK
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι πρωθυπουργοί Ιταλίας και Δανίας ζητούν τη δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, συνδέοντας την «ανεξέλεγκτη μετανάστευση» με την αύξηση της εγκληματικότητας και την πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες.
  • Σε κοινή τους δήλωση, η Τζόρτζια Μελόνι και η Μέτε Φρεντέρικσεν τονίζουν ότι «κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τις αρνητικές επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης στις κοινωνίες μας».
  • Οι δύο πρωθυπουργοί ζητούν «τη δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, όπως κι άλλες καινοτόμες λύσεις εκτός Ευρώπης» και «σεβασμό των ευρωπαϊκών αρχών και νόμων».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνδέοντας την «ανεξέλεγκτη», όπως την χαρακτηρίζουν, μετανάστευση με την αύξηση της εγκληματικότητας και την πίεση στις προσφερόμενες από το δημόσιο υπηρεσίες οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Δανίας ζητούν την δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες.

Σε κοινή τους γραπτή δήλωση, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η Δανή ομόλογός της Μέτε Φρεντέρικσεν τάχθηκαν κατά μιας «ανεξέλεγκτης μετανάστευσης» η οποία έχει «θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία».

Στο μήνυμά τους, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι μόνες δυο γυναίκες πρωθυπουργοί σε χώρες της ΕΕ, τονίζουν ότι «κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τις αρνητικές επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης στις κοινωνίες μας» διότι παράγεται «αύξηση της εγκληματικότητας, πίεση στις προσφερόμενες από το δημόσιο υπηρεσίες και μείωση του δείκτη εμπιστοσύνης των πολιτών».

«Αποτελεί χρέος μας να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες με αποφασιστικότητα, ώστε να προσφέρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στους πολίτες -ιδίως στους πιο ευάλωτους- και να πετύχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία για τις κοινωνίες μας», προσθέτουν.

Η Τζόρτζια Μελόνι και η Μέτε Φρέδερεκσεν ζητούν «την δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, όπως κι άλλες καινοτόμες λύσεις εκτός Ευρώπης» και «σεβασμό των ευρωπαϊκών αρχών και νόμων» από τους παράτυπους αλλά και νόμιμους μετανάστες που ζουν στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ