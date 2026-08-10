Ηράκλειο Κρήτης: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε γραφείο ιατρών στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο – «Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός»

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Σοκ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου καθώς τμήματα της οροφής έπεσαν σε γραφείο ιατρών, με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν επικίνδυνες υποδομές και να απαιτούν άμεση χρηματοδότηση 40 εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τμήματα της οροφής κατέρρευσαν μέσα σε γραφείο επιμελητών ιατρών της Χειρουργικής Κλινικής. Μεγάλα κομμάτια επιχρισμάτων και άλλων υλικών κατέληξαν στο πάτωμα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σημείο.

Η Ένωση, ωστόσο, τονίζει ότι αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη ασφάλειας, ;oπως μεταδίδει το neakriti.gr. «Αποτελεί καθαρή τύχη. Και η τύχη δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό ασφάλειας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Το πρόβλημα επιδεινώνεται»

Οι εργαζόμενοι υπενθυμίζουν ότι αντίστοιχο περιστατικό πτώσης τμήματος οροφής είχε καταγραφεί και τον Σεπτέμβριο του 2025. Κατά την Ένωση, το νέο συμβάν επιβεβαιώνει ότι το κεντρικό κτίριο του Βενιζελείου αντιμετωπίζει σοβαρά και διαρκώς επιδεινούμενα προβλήματα υποδομών.

Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1950 και καθημερινά δέχεται μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ασθενών και συνοδών. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η μελέτη ανακαίνισης που έχει ήδη εκπονηθεί αναγνωρίζει την παλαιότητα των εγκαταστάσεων και προβλέπει, μεταξύ άλλων, αποτύπωση του υφιστάμενου στατικού φορέα και μελέτες στατικών ενισχύσεων όπου απαιτούνται.

Η Ένωση Εργαζομένων επισημαίνει ότι το έργο δεν βρίσκεται πλέον σε αρχικό στάδιο σχεδιασμού. Όπως αναφέρει, οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και οι απαιτούμενες διαδικασίες έχουν προχωρήσει, ενώ αυτό που εκκρεμεί είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Σωματείο, απαιτούνται περίπου:

35 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση του κεντρικού κτιρίου

5 εκατ. ευρώ για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

Το συνολικό απαιτούμενο ποσό υπολογίζεται δηλαδή σε περίπου 40 εκατ. ευρώ.

«Τριάντα πέντε εκατομμύρια για να σωθεί και να εκσυγχρονιστεί το κεντρικό κτίριο. Πέντε εκατομμύρια για τον περιβάλλοντα χώρο. Και μηδέν για άλλες δικαιολογίες», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

«Το Βενιζέλειο χρειάζεται κτίρια και προσωπικό»

Το Σωματείο συνδέει το κτιριακό πρόβλημα και με τη στελέχωση του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, το Βενιζέλειο βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο μη ιατρικού προσωπικού της τελευταίας δεκαετίας.

Για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Αυγούστου 2025, η Ένωση αναφέρει καθαρή μείωση προσωπικού κατά 345 εργαζόμενους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου. Κατά το Σωματείο, το 43% των οργανικών θέσεων παραμένει κενό, ενώ υπηρετούν μόλις δύο ΠΕ Μηχανικοί και 13 επικουρικοί εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες ανάγκες.

«Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε από μια αποδεκατισμένη Τεχνική Υπηρεσία να διαχειριστεί ένα κτιριακό συγκρότημα με ιστορία δεκαετιών, αυξημένες απαιτήσεις και συνεχώς συσσωρευμένα προβλήματα», τονίζεται.

Σκληρό μήνυμα προς το Υπουργείο

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και αιχμηρή αναφορά προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Οι εργαζόμενοι ζητούν, όπως σημειώνουν, όχι νέες παρουσιάσεις ή εξαγγελίες αλλά συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

«Δεν ζητάμε να έρθετε με ακόμη μία ανακοίνωση. Ζητάμε να έρθετε με τη χρηματοδότηση», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η νέα πτώση οροφής πρέπει να αποτελέσει «τελευταίο καμπανάκι» πριν το πρόβλημα γίνει ακόμη πιο σοβαρό.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Η Ένωση Εργαζομένων του Βενιζελείου ζητά: