Κολομβία: Η νέα κυβέρνηση αναγνωρίζει την ισραηλινή προσάρτηση των Υψιπέδων του Γκολάν

Η Κολομβία, υπό τη νέα ακροδεξιά κυβέρνησή της, αναγνώρισε χθες τη Δευτέρα την ισραηλινή κυριαρχία στο κατεχόμενο τμήμα των Υψιπέδων του Γκολάν, καθιστώντας τη δεύτερη χώρα διεθνώς που προβαίνει σε αυτή την ενέργεια. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος έχει δεσμευτεί για την ενίσχυση των σχέσεων με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Διεθνή Νέα

Κολομβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κολομβία έγινε χθες τη Δευτέρα (10/8) η δεύτερη χώρα διεθνώς που αναγνωρίζει επίσημα την ισραηλινή κυριαρχία στο κατεχόμενο από το Ισραήλ τμήμα του Υψιπέδου του Γκολάν.
  • Μέχρι την απόφαση της Μπογκοτά, μόνο η Ουάσινγκτον είχε αναγνωρίσει επίσημα την προσάρτηση του τμήματος που ελέγχει το Ισραήλ, ενώ για τον ΟΗΕ το υψίπεδο του Γκολάν παραμένει συριακό έδαφος υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή.
  • Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ευχαριστήθηκε από τον ισραηλινό ΥΠΕΞ για την απόφαση, ενώ έχει εκφράσει την πρόθεση να μεταφέρει την πρεσβεία της χώρας στην Ιερουσαλήμ.

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Η Κολομβία έγινε χθες τη Δευτέρα (10/8) η δεύτερη χώρα διεθνώς που αναγνωρίζει επίσημα την ισραηλινή κυριαρχία στο κατεχόμενο από το Ισραήλ τμήμα του Υψιπέδου του Γκολάν, σύμφωνα με τη νέα ακροδεξιά κυβέρνηση της χώρας.

Το μεγαλύτερο μέρος της στρατηγικής περιοχής καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τον πόλεμο του 1967, όταν το Γκολάν πέρασε από τον συριακό στον ισραηλινό έλεγχο. Μέχρι την απόφαση της Μπογκοτά, μόνο η Ουάσινγκτον είχε αναγνωρίσει επίσημα, από το 1981, την προσάρτηση του τμήματος που ελέγχει το Ισραήλ.

«Η κυβέρνηση της Κολομβίας αναγνωρίζει την ισραηλινή κυριαρχία στην περιοχή αυτή, όπως και το δικαίωμα του κράτους αυτού να προστατεύεται από εξωτερικές απειλές», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.

Για τον ΟΗΕ, το υψίπεδο του Γκολάν παραμένει συριακό έδαφος υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, Γεδεών Σάαρ, ευχαρίστησε το νέο πρόεδρο της Κολομβίας και «καλό του φίλο» Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, για την απόφαση αυτή.

Ο Σάαρ ήταν παρών την Παρασκευή στην ορκωμοσία του δε λα Εσπριέγια. Ο 48χρονος νέος αρχηγός του κράτους έχει εκφράσει την πρόθεση να μεταφέρει την πρεσβεία της Κολομβίας στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και να αποκαταστήσει πλήρως τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, τις οποίες είχε διακόψει ο σοσιαλδημοκράτης προκάτοχός του, Γουστάβο Πέτρο.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, είχε δεσμευτεί για την ενίσχυση των σχέσεων της Κολομβίας με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας μάλιστα λάβει δημόσια τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

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