Κολομβία: Η νέα κυβέρνηση αναγνωρίζει την ισραηλινή προσάρτηση των Υψιπέδων του Γκολάν

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Η Κολομβία έγινε χθες τη Δευτέρα (10/8) η δεύτερη χώρα διεθνώς που αναγνωρίζει επίσημα την ισραηλινή κυριαρχία στο κατεχόμενο από το Ισραήλ τμήμα του Υψιπέδου του Γκολάν, σύμφωνα με τη νέα ακροδεξιά κυβέρνηση της χώρας.

Το μεγαλύτερο μέρος της στρατηγικής περιοχής καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τον πόλεμο του 1967, όταν το Γκολάν πέρασε από τον συριακό στον ισραηλινό έλεγχο. Μέχρι την απόφαση της Μπογκοτά, μόνο η Ουάσινγκτον είχε αναγνωρίσει επίσημα, από το 1981, την προσάρτηση του τμήματος που ελέγχει το Ισραήλ.

«Η κυβέρνηση της Κολομβίας αναγνωρίζει την ισραηλινή κυριαρχία στην περιοχή αυτή, όπως και το δικαίωμα του κράτους αυτού να προστατεύεται από εξωτερικές απειλές», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.

#Atención | Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. pic.twitter.com/D7dDZ6lxzy — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 10, 2026

Για τον ΟΗΕ, το υψίπεδο του Γκολάν παραμένει συριακό έδαφος υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, Γεδεών Σάαρ, ευχαρίστησε το νέο πρόεδρο της Κολομβίας και «καλό του φίλο» Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, για την απόφαση αυτή.

Agradezco a Colombia y a mi buen amigo, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella @ABDELAESPRIELLA, por su histórica decisión de reconocer la soberanía de Israel en los Altos del Golán.

Esto, tras nuestra reunión en Barranquilla, Colombia, el pasado jueves. Con… https://t.co/wisVitfs8J — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 10, 2026

Ο Σάαρ ήταν παρών την Παρασκευή στην ορκωμοσία του δε λα Εσπριέγια. Ο 48χρονος νέος αρχηγός του κράτους έχει εκφράσει την πρόθεση να μεταφέρει την πρεσβεία της Κολομβίας στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και να αποκαταστήσει πλήρως τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, τις οποίες είχε διακόψει ο σοσιαλδημοκράτης προκάτοχός του, Γουστάβο Πέτρο.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, είχε δεσμευτεί για την ενίσχυση των σχέσεων της Κολομβίας με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας μάλιστα λάβει δημόσια τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.