Σέρρες: Συνελήφθη οδηγός φορτηγού για φωτιά στο Στρυμονικό

Στη σύλληψη ενός οδηγού βυτιοφόρου με πινακίδες Πολωνίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προχώρησαν υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Σερρών, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ηράκλειας στις Σέρρες.

Η φωτιά που ξεκίνησε από τον Εθνικό Δρόμο Σερρών Θεσσαλονίκης, κοντά στα Διόδια του Στρυμονικού, κατέκαψε περισσότερα από 200 στρέμματα μικτής έκτασης (δασικής και καλλιέργειες).

Η έγκαιρη και γιγαντιαία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, της περιφέρειας και των Δήμων απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς κατάφερε να αναχαιτίσει μια επικίνδυνη πυρκαγιά προτού αυτή επεκταθεί σε παρακείμενη συμπαγή δασική έκταση.

Χάρη στον γρήγορο συντονισμό, την άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων μέσων (οχτώ αεροπλάνα κι ένα ελικόπτερο), αλλά και την προσπάθεια των πυροσβεστών, η απειλή εξουδετερώθηκε στο αρχικό της στάδιο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.