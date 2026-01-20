Κόκκαλης: Αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες για να συσκοτίσουν το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά μόνο στη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος αλλά και τη νομιμοποίησή της μέσω των ζώων. Γεγονός για το οποίο δεν μιλάει κανείς», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της εξεταστική επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Βασίλης Κόκκαλης.

Σήμερα, προσέθεσε, «η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να δεχθεί μάρτυρες, όπως τον κ. Κοντό, τον κ. Τζουμάκα, τον κ. Σκανδαλίδη. Και όχι ουσιαστικούς μάρτυρες οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο και γνωρίζουν την περίοδο 2019-2025».

«Τους καταγγέλλουμε» είπε ο κ. Κόκκαλης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζοντας ότι «η αλήθεια θα βγει στο φως».

«Το σκάνδαλο είχε διάρκεια από το 2019 έως το 2025. Αυτό που χρειαζόταν ο πρωτογενής τομέας ήταν ένας ΟΠΕΚΕΠΕ δημόσιος, ενισχυμένος με προσλήψεις προσωπικού και απεξάρτηση από τους Τεχνικούς Συμβούλους. Αντί για αυτό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον υπήγαγε στην ΑΑΔΕ», καταλήγει ο κ. Κόκκαλης.