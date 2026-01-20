Κόκκαλης: Αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες για να συσκοτίσουν το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνοψη από το

  • Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, δήλωσε ότι «το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά μόνο στη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος αλλά και τη νομιμοποίησή της μέσω των ζώων».
  • Ο κ. Κόκκαλης κατήγγειλε ότι «η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να δεχθεί μάρτυρες, όπως τον κ. Κοντό, τον κ. Τζουμάκα, τον κ. Σκανδαλίδη. Και όχι ουσιαστικούς μάρτυρες οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο και γνωρίζουν την περίοδο 2019-2025».
  • Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε διάρκεια «από το 2019 έως το 2025», ενώ ο κ. Κόκκαλης τόνισε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον υπήγαγε στην ΑΑΔΕ» αντί για ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κόκκαλης: Αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες για να συσκοτίσουν το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά μόνο στη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος αλλά και τη νομιμοποίησή της μέσω των ζώων. Γεγονός για το οποίο δεν μιλάει κανείς», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της εξεταστική επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Βασίλης Κόκκαλης.

Σήμερα, προσέθεσε, «η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να δεχθεί μάρτυρες, όπως τον κ. Κοντό, τον κ. Τζουμάκα, τον κ. Σκανδαλίδη. Και όχι ουσιαστικούς μάρτυρες οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο και γνωρίζουν την περίοδο 2019-2025».

«Τους καταγγέλλουμε» είπε ο κ. Κόκκαλης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζοντας ότι «η αλήθεια θα βγει στο φως».

«Το σκάνδαλο είχε διάρκεια από το 2019 έως το 2025. Αυτό που χρειαζόταν ο πρωτογενής τομέας ήταν ένας ΟΠΕΚΕΠΕ δημόσιος, ενισχυμένος με προσλήψεις προσωπικού και απεξάρτηση από τους Τεχνικούς Συμβούλους. Αντί για αυτό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον υπήγαγε στην ΑΑΔΕ», καταλήγει ο κ. Κόκκαλης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση ΕΟΦ για προϊόντα ενίσχυσης της σεξουαλικής δραστηριότητας

ΕΟΦ: Δεν υφίσταται θεραπευτικό κενό από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Γιατί ο Τραμπ απειλεί τα γαλλικά κρασιά με δασμούς 200%

Μηνιαίο «κρατικό» επίδομα έως 800 ευρώ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων-Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:05 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Νικόλας Φαραντούρης: Και επίσημα εκτός ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας

Και επισήμως τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε τη δ...
16:56 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία στον απόηχο του προσκλητηρίου Ανδρουλάκη – Τα επόμενα βήματα στον δρόμο προς το συνέδριο του Μαρτίου

Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη...
16:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Λυσσάτε για να μην εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες» – Στο «κόκκινο» η ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η ΝΔ υπε...
15:32 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αποστολάκη: Η ΝΔ αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες και καλεί υπουργούς Γεωργίας του περασμένου αιώνα – Η ΑΑΔΕ απέτυχε να εμποδίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ό,τι ακριβώς έκαναν και στα Τέμπη, με εντολή Μαξίμου αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες και καλούν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι