Κωνσταντίνος Καρανδρίκας: Στη Μπάγερν Μονάχου για trial ο 16χρονος στόπερ του Ατρόμητου

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ατρόμητος, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας

Στο Μόναχο βρίσκεται ο 16χρονος στόπερ του Ατρόμητου, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, προκειμένου να περάσει επίσημα δοκιμαστικά στη Μπάγερν.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο άσος της ομάδας του Περιστερίου εντοπίστηκε τον Σεπτέμβριο από τους Βαυαρούς οι οποίοι τον παρακολούθησαν διά ζώσης στο πρωτάθλημα Κ17 και κινήθηκαν θεσμικά, μέσω UEFA, ώστε να διασφαλίσουν άδεια από τον Ατρόμητο για να περάσει από trial.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και το «οκ» του ελληνικού συλλόγου, οριστικοποιήθηκε το ταξίδι στο Μόναχο. Εκεί όπου βρίσκεται ήδη ο παίκτης, συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπό του, Χρήστο Αποστόλου. Θα παραμείνει για μία εβδομάδα και το προσεχές Σάββατο οι άνθρωποι της Μπάγερν θα τον τσεκάρουν σε φιλικό. Σύμφωνα με όσα γίνονται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν ο νεαρός περάσει αυτό το πρώτο στάδιο, θα ξανακληθεί στο τέλος της σεζόν για τη δεύτερη φάση. Εάν περάσει και από εκεί, τότε θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συλλόγων για την απόκτησή του.

Είναι πανομοιότυπη περίπτωση με αυτή του Χρήστου Αλεξίου που είχε περάσει αντίστοιχη διαδικασία στην Ίντερ το 2021. Στην ίδια θέση με τον σέντερ μπακ της εθνικής Ελπίδων αγωνίζεται και ο Καρανδρίκας (αριστερά στη φωτόγραφία με τα μακριά μαλλιά), γέννημα-θρέμμα Περιστεριώτης, που εντοπίστηκε το 2022 σε αγώνα της ΕΠΣΑ και αποκτήθηκε από τον Ηρακλή Περιστερίου. Έχει γεννηθεί στις 21 Μαΐου 2009, έχει ύψος 1.85 και είναι βασικό στέλεχος της Κ17 του Ατρόμητου.

