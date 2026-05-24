Ουκρανία: Διεθνής καταδίκη της σφοδρής ρωσικής επίθεσης – Με υπερηχητικό Ορέσνικ και βαλλιστικούς πυραύλους τα ρωσικά αντίποινα

Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε ο ρωσικός βομβαρδισμός του Κιέβου και των περιχώρων του το βράδυ της Κυριακής, με τη χρήση του υπερηχητικού πυραύλου «Oreshnik».

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ουκρανία με τέσσερις τύπους πυραύλων – Oreshnik, Iskander, Kinzhal και Zircon (Ορέσνικ, Ισκαντέρ, Κινζάλ και Ζιρκόν) – σε νυχτερινές επιθέσεις, σε αντίποινα για τα πλήγματα του Κιέβου σε μη στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ανέφερε ότι, οι επιθέσεις, όλες επιτυχείς, πραγματοποιήθηκαν κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες έπειτα από μια ουκρανική επίθεση εναντίον ενός σχολείου σε μία κατεχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια, για την οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε μια στρατιωτική απάντηση.

Στους 4 οι νεκροί και 83 οι τραυματίες

Η Ρωσία έπληξε την πόλη Μπίλα Τσέρκβα στην ουκρανική περιφέρεια του Κιέβου με βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Ορέσνικ, δήλωσε το πρωί της Κυριακής ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι τουλάχιστον 83 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, που έγινε με 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 90 πυραύλους.

Η μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ο δήμαρχος, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι επτά τραυματίες νοσηλεύονται, ενώ επιβεβαίωσε πως επλήγη σχολείο στη συνοικία Σεφτσενκίφσκι και ότι συντρίμμια από άλλο πλήγμα έπεσαν στην είσοδο καταφυγίου κοντά σε δεύτερο σχολικό συγκρότημα, όπου είχαν καταφύγει κάτοικοι για προστασία.

Ζημιές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή «κατέστρεψαν μερικώς» και το στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD. «Το στούντιο του τηλεοπτικού δικτύου ARD, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές και εν μέρει καταστράφηκε, πιθανόν από ένα ωστικό κύμα, που έσπασε τα τζάμια, κατέστρεψε αίθουσες και προκάλεσε την κατάρρευση τοίχων», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γερμανικό δίκτυο. Κανένα μέλος του προσωπικού δεν βρισκόταν στο στούντιο εκείνη τη στιγμή, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

😡 Russia struck the area near Lukyanivska metro station in Kyiv overnight A nearby market was completely burned down, while the “Kvadrat” shopping mall suffered major destruction. Residential buildings and other civilian infrastructure were also damaged. pic.twitter.com/ptFj08ODOd — NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2026

Στο Κίεβο, συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα στους δρόμους, πολυκατοικίες είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, ένα εμπορικό κέντρο είχε καεί ολοσχερώς.

I am grateful to all our services currently working at the sites of Russia’s overnight strikes: units of the State Emergency Service, the National Police, and municipal services. Everyone is acting as effectively as possible, given the scale of the attack and its consequences:… pic.twitter.com/m6hLSNeEJc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2026

Η δομική ακεραιότητα του κτιρίου που στεγάζει το στούντιο του ARD πρέπει να αξιολογηθεί.

«Παρά την έκταση των ζημιών, η απευθείας κάλυψη από την Ουκρανία συνεχίζεται: η παραγωγή και η ζωντανή μετάδοση θα διασφαλιστούν χάρη σε φορητές τεχνικές λύσεις και σε εναλλακτικά μέσα», συμπλήρωσε το ARD.

«Τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα είναι μαζικά και ανελέητα εδώ και χρόνια και αποτελούν μέρος της σκληρής πραγματικότητας της ζωής στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βασίλι Γκόλοντ, επικεφαλής του στούντιο του ARD στο Κίεβο.

Πλήγματα αναφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Ακόμα δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου, γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Μίκολα Καλάσνικ.

😱 Lukyanivka in Kyiv after Russia’s overnight strike looks like a scene from an apocalypse movie Except this isn’t a film — it’s a horrifying reality. https://t.co/7Q8ZuUuBYV pic.twitter.com/QwHJyD7pQZ — NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2026

Θύελλα αντιδράσεων

Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, προκάλεσαν την αντίδραση των Βρυξελλών και ευρωπαϊκών χωρών.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας έκανε λόγο για «απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», τονίζοντας ότι «η Ρωσία έφθασε σε ένα αδιέξοδο στο πεδίο της μάχης, επομένως τρομοκρατεί την Ουκρανία με εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον κέντρων πόλεων».

«Πρόκειται για αποτρόπαιες τρομοκρατικές ενέργειες που στοχεύουν στο να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους», έγραψε η Κάλας στο Χ και πρόσθεσε: «Η Μόσχα λέγεται πως χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Ορέσνικ, συστήματα που είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές και αυτό συνιστά μια πολιτική τακτική εκφοβισμού και έναν απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό».

⁠Και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον του Κιέβου, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της χώρας του να στηρίζει την Ουκρανία.

«Η Γαλλία καταδικάζει αυτήν την επίθεση και τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, η οποία πάνω απ’ όλα σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας», έγραψε ο Μακρόν σε μια ανάρτηση στο Χ.

Το ίδιο έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. «Καταδικάζω απερίφραστα τη σκληρή ρωσική επίθεση η οποία έπληξε και πάλι τις μη στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας, με χρήση όλο και βαρύτερου οπλισμού.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Ουκρανίας, ο οποίος εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια υποφέρει εξαιτίας των συνεπειών της πολεμικής αυτής επίθεσης.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε αποφασιστικά με τους Ευρωπαίους και με τους διεθνείς εταίρους, με στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία σοκαριστικές και περιέγραψε τη χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ως «μία ακόμη κλιμάκωση».