Λευκός Οίκος για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Μπορεί να χρειαστούν μέρες για να οριστικοποιηθεί

Ο Λευκός Οίκος δεν αναμένει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν μέσα στην ημέρα, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν αρκετές ημέρες για την έγκρισή της από την ιρανική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios.

Αν και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, αναγνωρίζουν παράλληλα ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος να καταρρεύσει.