Νετανιάχου: Ανέβασε ΑΙ εικόνα μαζί με τον Τραμπ – «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο»

Μια φωτογραφία που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα μήνυμα, το οποίο αναφέρει: «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο ίδιος δίπλα στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τις σημαίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.