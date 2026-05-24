Ιωάννινα: Νεκρός σε τροχαίο 31χρονος ποδηλάτης – Τον παρέσυρε αυτοκίνητο, αναζητείται ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανατολή, στα Ιωάννινα, με θύμα έναν 31χρονο ποδηλάτη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα έγινε περίπου στη 1:10 μετά τα μεσάνυχτα, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε ο 31χρονος. Από τη σύγκρουση ο ποδηλάτης τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.