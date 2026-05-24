Ιωάννινα: Νεκρός σε τροχαίο 31χρονος ποδηλάτης – Τον παρέσυρε αυτοκίνητο, αναζητείται ο οδηγός

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανατολή, στα Ιωάννινα, με θύμα έναν 31χρονο ποδηλάτη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα έγινε περίπου στη 1:10 μετά τα μεσάνυχτα, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε ο 31χρονος. Από τη σύγκρουση ο ποδηλάτης τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

