Πάτρα: Η μητέρα της 16χρονης κατήγγειλε τον επιχειρηματία για να σώσει την κόρη της – Είχε εμπλακεί ξανά σε περιστατικά βίας ο 35χρονος

Η μητέρα της 16χρονης στην Πάτρα είναι εκείνη που κατήγγειλε τον 35χρονο επιχειρηματία ότι κρατούσε την κόρη της στο σπίτι του παρά τη θέλησή της και έσπευσαν οι αστυνομικοί να την βοηθήσουν.

Ο 35χρονος, ο οποίος διατηρεί καταστήματα εστίασης στην Πάτρα, την κρατούσε κλειδωμένη και εκείνη ανήμπορη να υπερασπιστεί τον εαυτό της καλούσε σε βοήθεια. Οι γείτονες άκουγαν τις φωνές του κοριτσιού.

Οι αστυνομικοί χτυπούσαν την πόρτα της κατοικίας, αλλά ο επιχειρηματίας αρνείτο να τους ανοίξει. Τότε κλήθηκε εισαγγελέας και οι αστυνομικοί, με την άδειά του, μπήκαν στο σπίτι, αφού χρειάστηκε να σπάσουν την είσοδο που είχε αποκλείσει με εμπόδια.

Οι αστυνομικοί δεν άργησαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα και να του περάσουν χειροπέδες για παράνομη κατακράτηση και ενδοοικογενειακές απειλές.

Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Τμήμα, ενώ φρόντισαν να ηρεμήσουν την 16χρονη αλλά και να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το παρελθόν του 35χρονου

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 35χρονος επιχειρηματίας απασχολεί τις Αρχές.

Το 2020 είχε εμπλακεί σε συμπλοκή στη Λευκάδα, όπου είχε χτυπήσει έναν άνδρα με σιδερογροθιά και του είχε σπάσει τη μύτη, σύμφωνα με το MEGA.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2024 είχε συλληφθεί ξανά όταν είχε χτυπήσει την τότε σύντροφό του, μια Γεωργιανή 32 ετών, η οποία είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», ενώ της είχε δοθεί και panic button.

Ο ίδιος είχε συλληφθεί παλαιότερα και για ναρκωτικά, αλλά και για προμήθεια αλκοόλ σε ανήλικους στα καταστήματά του με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχει περάσει αυτόφωρο.