Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 και δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων – Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Πανελλήνιες
Σε εφαρμογή θέτει το υπουργείο Παιδείας ένα εκτεταμένο σύστημα, δωρεάν, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους.

Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων και των οικογενειών τους. Οι κλήσεις, για το σύνολο των συνδρομητών των εταιρειών τηλεπικοινωνίας, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί από αύριο 25 Μαΐου έως και την 30η Ιουνίου 2026.

Σοφία Ζαχαράκη: Δεν αφήνουμε κανένα παιδί μόνο του

«Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, είναι, ομολογουμένως, μια απαιτητική διαδικασία για τους υποψηφίους και για τις οικογένειες τους. Εμείς είμαστε μαζί τους. Δεν αφήνουμε κανένα παιδί μόνο του. Με την ενεργοποίηση του Πανελλαδικού Δικτύου Ψυχολογικής Υποστήριξης στις 13 Περιφέρειες της χώρας και την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 που θα λειτουργεί, μερικά 24ωρα πριν την έναρξη των Πανελλαδικών αλλά και καθ’όλη την εξεταστική περίοδο, στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα στα παιδιά μας: Μιλήστε. Συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε τα όνειρά σας […] Θέλω να διαβεβαιώσω τα παιδιά, ότι η στήριξή μας δεν είναι συγκυριακή. Η ψυχική τους υγεία αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας και η ενδυνάμωση της σχέσης στο τρίγωνο σχολείο-παιδιά-οικογένεια είναι κομβικής σημασίας και κοινή ευθύνη μας», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη,

Η κα Ζαχαράκη ευχαρίστησε επίσης τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, που στέκονται αρωγοί σε αυτή την ξεχωριστή προσπάθεια και ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα για τη δημιουργία του 4ψήφιου αριθμού. Αποδεικνύουμε έμπρακτα, ότι μέσα από την γόνιμη συνεργασία, μπορούμε να στεκόμαστε ουσιαστικά δίπλα σε κάθε παιδί που μας χρειάζεται».

Πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων στις 13 Περιφέρειες της χώρας

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων, στις 13 Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει:

  • τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,
  • συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες.
  • δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων
  • ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,
  • προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας,
  • λειτουργία θεματικής ενότητας με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας – YouTube

Στόχος της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι η ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της απαιτητικής εξεταστικής περιόδου, η ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου της οικογένειας και η δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους.

