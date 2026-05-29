Φάμελλος για Τσίπρα: Από την πρώτη μέρα είπαμε ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες – Δεν θα αφήσω την κατάσταση να μείνει σε τέλμα και ασάφεια

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση του κόμματος «ΕΛΑΣ» από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι «η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης δημοκρατικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά σκάνδαλα, σοβαρά προβλήματα διαφθοράς. Έχουμε αδυναμία πολλών οικογενειών να βγάλουν το μήνα, σοβαρά ζητήματα στα θέματα του παραγωγικού σχεδίου, της υγείας της παιδείας. Η κοινωνία λέει δεν πάει άλλο και χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Από την πρώτη ημέρα της εκλογής μου εδώ και 1μιση χρόνο μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρχει ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα το οποίο θα δώσει μια απάντηση προοδευτική. Δεν πρέπει οι απαντήσεις να είναι “απομάκρυνση από την πολιτική, απαξίωση της πολιτικής, αντιπολιτική, ακροδεξιά. Πρέπει να έχουμε μια προοδευτική απάντηση γιατί αυτό δίνει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ευημερία, πιο δυνατό κράτος, πιο δυνατή πολιτεία».

Συνεχίζοντας ανέφερε:

«Είναι γεγονός πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τον προοδευτικό χώρο. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία σε πολλά στοιχεία της, στα στοιχεία της διακήρυξης δημιουργούν τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική. Δεν το υποτιμώ καθόλου. Το είπαμε από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πως πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες, δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας».

«Στρατηγική μου επιλογή ήταν και είναι η ενότητα»

«Στρατηγική μου επιλογή ήταν και είναι η ενότητα γιατί αυτό απαιτεί η κοινωνία. Η κοινωνία δεν ζητά να διαχειριστούμε την πολιτική. Δεν έχει σημασία η καρέκλα η δίκη μου ή οποιουδήποτε βουλευτή, σημασία έχει η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία» είπε ο κ. Φάμελλος ξεκαθαρίζοντας ότι «οποιαδήποτε συζήτηση για εναλλακτικά plan B ή plan C, δείχνει έλλειψη αφοσίωσης σε αυτό έχεις επιλέξει».

Στην ερώτηση για το αν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε «δεν γίνεται πολιτική πίσω από κλειστές πόρτες και ιδιωτικές συνεννοήσεις. Θα αναλάβουμε ξεκάθαρα τη θέση και την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και ο Τσίπρας τοποθετείται με τον δικό του λόγο. Εδώ πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία, δεν πρέπει να βάζουμε φραγμούς, διλήμματα, πιέσεις».

Εκτίμησε, τέλος, ότι «δεν υπάρχει αμφισβήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αγωνία για να γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα» για να συμπληρώσει ότι «δεν θα αφήσω την κατάσταση να μείνει σε ένα τέλμα και μια ασάφεια, θα ζητηθούν ευθύνες» ενώ ξεκαθάρισε για τον Παύλο Πολάκη ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πίσω στην κρίση μου ότι ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά».

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: