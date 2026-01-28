Τραμπ: Και δεύτερη αρμάδα πλέει προς το Ιράν – «Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία»

  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως άλλη μια αμερικανική «αρμάδα» πλέει προς το Ιράν.
  • Σε ομιλία του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή».
  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε για το Ιράν ότι ελπίζει πως θα κάνουν συμφωνία.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: AP Photo/Alex Brandon

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, πως άλλη μια αμερικανική «αρμάδα» πλέει προς το Ιράν και ότι ελπίζει πως η Τεχεράνη θα κάνει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή», ανέφερε ο Τραμπ σε ομιλία του.

«Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις πρώτες ημέρες των διαδηλώσεων απειλούσε με στρατιωτική επέμβαση από τον πρώτο νεκρό της καταστολής, συνεχίζει όπως φαίνεται τις παλινωδίες επαιρόμενος για την αποστολή «ενός μεγάλου στόλου κοντά στο Ιράν… μεγαλύτερου από ό,τι στην Βενεζουέλα, αναφερόμενος στον κατάπλου του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln και των συνοδευτικών του πλοίων χθες στον Κόλπο, αλλά δηλώνοντας σε συνέντευξη στο Axios: «Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Το ξέρω. Το έχουν ζητήσει πολλές φορές, Θέλουν να μιλήσουν».

Το Axios διευκρινίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν θέλησε» να δώσει λεπτομέρειες για τις επιλογές που «εξετάζει» ούτε να πει ποια θα προτιμούσε.  Οι αναλυτές θεωρούν ότι οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν βομβαρδισμό στρατιωτικών στόχων ή στοχευμένα πλήγματα κατά αξιωματούχων του καθεστώτος με σκοπό την πτώση του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών διαβεβαίωσαν επανειλημμένως τον Τραμπ ότι το ιρανικό καθεστώς «αποδυναμώνεται», ότι είναι στην χειρότερη κατάσταση από την πτώση του Σάχη το 1979. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε στους NYT ότι μίλησε επανειλημμένως τις τελευταίες ημέρες με τον Τραμπ: «Στόχος είναι το τέλος του καθεστώτος», είπε.

Από την ιρανική πλευρά, όπου η διπλωματία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ένας δίαυλος επικοινωνίας είναι ανοικτός με τις ΗΠΑ, ο τόνος ήταν μετριασμένος τις τελευταίες ημέρες. Όμως την Τρίτη, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε, σύμφωνα με την συντηρητική εφημερίδα Hamshahri , ότι «αν το αεροπλανοφόρο διαπράξει σφάλμα και εισέλθει στα ιρανικά χωρικά ύδατα, θα γίνει στόχος».

«Το Ιράν θα απαντήσει»

Η εφημερίδα Javan, επίσης συντηρητική, έγραψε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για «ισχυρή απάντηση» και ότι θα μπορούσε να καταλάβει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, νευραλγικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου για την μεταφορά του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Σε δρόμους της Τεχεράνης ένα τεράστιο πανό αναπαριστά ένα κατεστραμμένο αμερικανικό αεροπλανοφόρο.  Και η κρατική τηλεόραση συνεχίζει να μεταδίδει ανακρίσεις διαδηλωτών με σκηνοθετημένες «ομολογίες» για να καμφθεί το κίνημα αμφισβήτησης, σύμφωνα με τις ΜΚΟ.

Το κανάλι της ιρανικής αντιπολίτευσης Iran International με έδρα στο εξωτερικό, κάνει λόγο για 36.500 νεκρούς επικαλούμενο απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας. Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, εμφανίζει απολογισμό 3.428 επιβεβαιωμένων νεκρών διαδηλωτών, αλλά εκφράζει φόβους ότι οι νεκροί είναι περισσότεροι των 25.000.

