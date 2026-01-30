Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Κοιτούσα τι θα το κάνω και τελικά το έθαψα, με είχε πιάσει εμμονή»

Η Κιμ Καρντάσιαν ήταν καλεσμένη σε podcast, και ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στην ιστορία πίσω από ένα ρολόι που είχε αποκτήσει, το οποίο πούλησε όταν έμαθε πως φέρνει κακοτυχία. Το συγκεκριμένο απόσπασμα προβλήθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στο «Στούντιο 4», με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου να αποκαλύπτει ένα δικό της περιστατικό.

Συγκεκριμένα, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου είπε: «Το είχαμε πάθει αυτό, θυμάσαι μια φορά; Όχι με θανάτους, αλλά με κακοτυχίες. Είχαμε ένα γούρι με ένα κλειδί πρωτοχρονιάτικο, που μας το είχε κάνει δώρο κάποιος που δεν τον θεωρούσαμε γουρλή. Το πήρα αυτό όμως, είπα ότι δεν πιστεύω σε αυτά, και το πήγα σπίτι. Έσπασε ο θερμοσίφωνας και πλημύρισε το σπίτι. Μετά πήγα να φωνάξω κάποιον και κλειδώθηκα από έξω, μετά… Συνέβησαν διάφορα εκείνο το βράδυ».

«Μετά σε πιάνει μια τρέλα, που δεν είναι φυσιολογικό. Σκεφτόμουν “και άμα το πετάξω στα σκουπίδια και το βρει κάποιος και το πάει σπίτι του και πάθει κακό;”. Οπότε να μην το πάω στα σκουπίδια. Και κοιτούσα τι θα το κάνω και τελικά το έθαψα. Θέλω να σου πω, ότι με είχε πιάσει εμμονή», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.