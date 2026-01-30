Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Κοιτούσα τι θα το κάνω και τελικά το έθαψα, με είχε πιάσει εμμονή»

Σύνοψη από το

  • Στο «Στούντιο 4» προβλήθηκε ένα απόσπασμα με την Κιμ Καρντάσιαν, η οποία αναφέρθηκε στην ιστορία ενός ρολογιού που πούλησε επειδή έφερνε κακοτυχία, με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου να αποκαλύπτει ένα δικό της περιστατικό.
  • Η παρουσιάστρια είχε ένα πρωτοχρονιάτικο γούρι-κλειδί από κάποιον που δεν θεωρούσε γουρλή, και αφού το πήρε σπίτι της, συνέβησαν διάφορα ατυχήματα, όπως το σπάσιμο του θερμοσίφωνα.
  • «Μετά σε πιάνει μια τρέλα», αποκάλυψε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η οποία, φοβούμενη να πετάξει το αντικείμενο, κοιτούσε τι θα το κάνει και τελικά το έθαψε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νάνσυ Ζαμπέτογλου
Φωτογραφία: Instagram/nancyzabetoglou

Η Κιμ Καρντάσιαν ήταν καλεσμένη σε podcast, και ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στην ιστορία πίσω από ένα ρολόι που είχε αποκτήσει, το οποίο πούλησε όταν έμαθε πως φέρνει κακοτυχία. Το συγκεκριμένο απόσπασμα προβλήθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στο «Στούντιο 4», με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου να αποκαλύπτει ένα δικό της περιστατικό.

Συγκεκριμένα, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου είπε: «Το είχαμε πάθει αυτό, θυμάσαι μια φορά; Όχι με θανάτους, αλλά με κακοτυχίες. Είχαμε ένα γούρι με ένα κλειδί πρωτοχρονιάτικο, που μας το είχε κάνει δώρο κάποιος που δεν τον θεωρούσαμε γουρλή. Το πήρα αυτό όμως, είπα ότι δεν πιστεύω σε αυτά, και το πήγα σπίτι. Έσπασε ο θερμοσίφωνας και πλημύρισε το σπίτι. Μετά πήγα να φωνάξω κάποιον και κλειδώθηκα από έξω, μετά… Συνέβησαν διάφορα εκείνο το βράδυ».

«Μετά σε πιάνει μια τρέλα, που δεν είναι φυσιολογικό. Σκεφτόμουν “και άμα το πετάξω στα σκουπίδια και το βρει κάποιος και το πάει σπίτι του και πάθει κακό;”. Οπότε να μην το πάω στα σκουπίδια. Και κοιτούσα τι θα το κάνω και τελικά το έθαψα. Θέλω να σου πω, ότι με είχε πιάσει εμμονή», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο αν έχετε την όραση του Legolas θα βρείτε την πεταλούδα ανάμεσα στα παπαγαλάκια σε 11 δευτερόλεπτα;

Οι θησαυροί του δάσους που μπορεί να ενισχύουν το ανοσοποιητικό, την καρδιά και το έντερο

Ενοίκια: Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα – Όλες οι νέες πληροφορίες

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
06:46 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 2026: Οι παίκτες που φόρεσαν λευκή ποδιά και μπήκαν στο σπίτι – Ποιος αποχώρησε

Ανατρεπτικό ήταν για ακόμη μια φορά το χθεσινό επεισόδιο του MasterChef  (29/01), όπου οι διαγ...
03:20 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Σοφία Παυλίδου για τη νέα σχέση της: «Φρόντισα να έχει τις ίδιες ποιότητες με μένα» – «Δεν έκανα πισωγυρίσματα»

Για τη νέα της σχέση με έναν άνθρωπο που έχει τις ίδιες ποιότητες με αυτήν μίλησε η ηθοποιός Σ...
22:23 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Βάσω Γουλιελμάκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της – «Είναι στο εξωτερικό, μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα»

Στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν καλεσμένη την Πέμπτη (29/1) η ...
21:46 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Άννα Φόνσου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν πλάι μου – Ήταν καταπληκτική φίλη»

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη κάθισε την Πέμπτη 29 Ιανο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι