Τραμπ για Άλεξ Πρέτι: «Υποκινητής ταραχών και ενδεχομένως στασιαστής» – «Φώναζε και έφτυνε» πράκτορες της ICE σε άλλο περιστατικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social χαρακτήρισε τον Άλεξ Πρέτι, που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες, ως «υποκινητή ταραχών και, ενδεχομένως, στασιαστή».

Παράλληλα, σχολίασε βίντεο που δείχνει μια προηγούμενη αντιπαράθεσή του Πρέτι με ομοσπονδιακούς πράκτορες, πριν από τον μοιραίο πυροβολισμό του στις 24 Ιανουαρίου, όπου «φωνάζει και φτύνει στο πρόσωπο ενός πολύ ήρεμου και συγκροτημένου αξιωματικού της ICE».

«Στη συνέχεια κλωτσάει με μανία ένα καινούργιο και πολύ ακριβό κυβερνητικό όχημα, με τόση δύναμη και βία, που το πίσω φανάρι έσπασε σε κομμάτια», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης πως «η μετοχή» του Πρέτι «έχει πέσει δραματικά» μετά τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου βίντεο.

Συμπλήρωσε ότι «Ήταν μια εντυπωσιακή επίδειξη βίας και οργής, μπροστά στα μάτια όλων, τρελή και εκτός ελέγχου».

Το βίντεο που επικαλείται ο Τραμπ δημοσιεύθηκε από το ειδησεογραφικό δίκτυο News Movement και αναλύθηκε από το BBC. Στο υλικό, ένας άνδρας που φαίνεται να είναι ο Πρέτι, εμφανίζεται στις 13 Ιανουαρίου να φωνάζει σε ομοσπονδιακούς πράκτορες, να φτύνει και να κλωτσάει το πίσω φανάρι του οχήματός τους καθώς απομακρύνονται.

The Pretti family confirmed to the Minnesota Star Tribune that the footage circulating online of a man confronting federal agents on January 13 is indeed Alex Pretti. As expected, MAGA influencers are trying to spin this as some kind of justification for federal agents shooting… pic.twitter.com/y36coNZT3R — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 29, 2026

Η εφημερίδα Minnesota Star Tribune δημοσίευσε ένα άλλο βίντεο από διαφορετική γωνία του ίδιου περιστατικού, και η οικογένεια του Πρέτι επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι ο άνδρας ήταν πράγματι ο Πρέτι.

🇺🇸”Fucking assault me, motherfcker!” – Alex Pretti on January 13th pic.twitter.com/vBa9thuNXU — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 29, 2026



Το CNN είχε αναφέρει την Τρίτη ότι ο Πρέτι είχε εμπλακεί σε αντιπαράθεση με ομοσπονδιακούς πράκτορες, περίπου μια εβδομάδα πριν τον πυροβολισμό του, ενώ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχε «καμία καταγραφή αυτού του περιστατικού».

Οι δηλώσεις του Τραμπ για τον Πρέτι έρχονται μετά το αρχικό αφήγημα που παρουσίασε η διοίκησή του, απεικονίζοντας τον Πρέτι ως απειλή για την ασφάλεια και εσωτερικό τρομοκράτη, ισχυριζόμενη μάλιστα ότι επρόκειτο να «σφαγιάσει δυνάμεις επιβολής του νόμου».

Ο Πρέτι είχε ένα πιστόλι, αλλά το βίντεο δείχνει ότι δεν το κρατούσε τη στιγμή που περιορίστηκε και πυροβολήθηκε θανάσιμα από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Federal agents in Minneapolis wrestled Alex Pretti to the ground and secured the handgun he was carrying moments before shooting him multiple times, according to a Washington Post analysis of video footage. Read more: https://t.co/gs55sapKJH pic.twitter.com/0LwulTgqLy — The Washington Post (@washingtonpost) January 25, 2026



Η οικογένεια του Πρέτι χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «αηδιαστικά ψέματα» και περιέγραψε τον Αλεξ ως «ευγενική ψυχή», «καλό άνθρωπο» και «ήρωα».

Καθώς η δημόσια οργή αυξανόταν, ακόμα και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι η διοίκησή του «εξετάζει τα πάντα» σχετικά με το περιστατικό.

Για το βίντεο της προηγούμενης αντιπαράθεσης του Πρέτι με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια δήλωσε στο Associated Press: «Μια εβδομάδα πριν ο Αλεξ πυροβοληθεί στο δρόμο -παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούσε απειλή για κανέναν- υπέστη βίαιη επίθεση από ομάδα πρακτόρων της ICE», και πρόσθεσε ότι «τίποτα που συνέβη μια ολόκληρη εβδομάδα πριν δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τον θάνατο του Άλεξ από την ICE στις 24 Ιανουαρίου».