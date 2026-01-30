Τραμπ για Άλεξ Πρέτι: «Υποκινητής ταραχών και ενδεχομένως στασιαστής» – «Φώναζε και έφτυνε» πράκτορες της ICE σε άλλο περιστατικό

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον Άλεξ Πρέτι, που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες, ως «υποκινητή ταραχών και, ενδεχομένως, στασιαστή». Σχολίασε βίντεο που δείχνει μια προηγούμενη αντιπαράθεσή του με πράκτορες της ICE.
  • Στο βίντεο, που δημοσιεύθηκε και επιβεβαιώθηκε από την οικογένεια, ο Πρέτι φέρεται να «φωνάζει και φτύνει στο πρόσωπο ενός πολύ ήρεμου και συγκροτημένου αξιωματικού της ICE» και να κλωτσάει ένα κυβερνητικό όχημα.
  • Ενώ η διοίκηση Τραμπ παρουσίασε τον Πρέτι ως απειλή, η οικογένειά του χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «αηδιαστικά ψέματα». Ο δικηγόρος τους τόνισε ότι «τίποτα που συνέβη μια ολόκληρη εβδομάδα πριν δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τον θάνατο του Άλεξ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ για Άλεξ Πρέτι: «Υποκινητής ταραχών και ενδεχομένως στασιαστής» – «Φώναζε και έφτυνε» πράκτορες της ICE σε άλλο περιστατικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social χαρακτήρισε τον Άλεξ Πρέτι, που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες, ως «υποκινητή ταραχών και, ενδεχομένως, στασιαστή».

Παράλληλα, σχολίασε βίντεο που δείχνει μια προηγούμενη αντιπαράθεσή του Πρέτι με ομοσπονδιακούς πράκτορες, πριν από τον μοιραίο πυροβολισμό του στις 24 Ιανουαρίου, όπου «φωνάζει και φτύνει στο πρόσωπο ενός πολύ ήρεμου και συγκροτημένου αξιωματικού της ICE».

«Στη συνέχεια κλωτσάει με μανία ένα καινούργιο και πολύ ακριβό κυβερνητικό όχημα, με τόση δύναμη και βία, που το πίσω φανάρι έσπασε σε κομμάτια», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης πως «η μετοχή» του Πρέτι «έχει πέσει δραματικά» μετά τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου βίντεο.

Συμπλήρωσε ότι «Ήταν μια εντυπωσιακή επίδειξη βίας και οργής, μπροστά στα μάτια όλων, τρελή και εκτός ελέγχου».

Πηγή: Truth Social

Το βίντεο που επικαλείται ο Τραμπ δημοσιεύθηκε από το ειδησεογραφικό δίκτυο News Movement και αναλύθηκε από το BBC. Στο υλικό, ένας άνδρας που φαίνεται να είναι ο Πρέτι, εμφανίζεται στις 13 Ιανουαρίου να φωνάζει σε ομοσπονδιακούς πράκτορες, να φτύνει και να κλωτσάει το πίσω φανάρι του οχήματός τους καθώς απομακρύνονται.

Η εφημερίδα Minnesota Star Tribune δημοσίευσε ένα άλλο βίντεο από διαφορετική γωνία του ίδιου περιστατικού, και η οικογένεια του Πρέτι επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι ο άνδρας ήταν πράγματι ο Πρέτι.


Το CNN είχε αναφέρει την Τρίτη ότι ο Πρέτι είχε εμπλακεί σε αντιπαράθεση με ομοσπονδιακούς πράκτορες, περίπου μια εβδομάδα πριν τον πυροβολισμό του, ενώ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχε «καμία καταγραφή αυτού του περιστατικού».

Οι δηλώσεις του Τραμπ για τον Πρέτι έρχονται μετά το αρχικό αφήγημα που παρουσίασε η διοίκησή του, απεικονίζοντας τον Πρέτι ως απειλή για την ασφάλεια και εσωτερικό τρομοκράτη, ισχυριζόμενη μάλιστα ότι επρόκειτο να «σφαγιάσει δυνάμεις επιβολής του νόμου».

Ο Πρέτι είχε ένα πιστόλι, αλλά το βίντεο δείχνει ότι δεν το κρατούσε τη στιγμή που περιορίστηκε και πυροβολήθηκε θανάσιμα από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες.


Η οικογένεια του Πρέτι χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «αηδιαστικά ψέματα» και περιέγραψε τον Αλεξ ως «ευγενική ψυχή», «καλό άνθρωπο» και «ήρωα».

Καθώς η δημόσια οργή αυξανόταν, ακόμα και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι η διοίκησή του «εξετάζει τα πάντα» σχετικά με το περιστατικό.

Για το βίντεο της προηγούμενης αντιπαράθεσης του Πρέτι με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια δήλωσε στο Associated Press: «Μια εβδομάδα πριν ο Αλεξ πυροβοληθεί στο δρόμο -παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούσε απειλή για κανέναν- υπέστη βίαιη επίθεση από ομάδα πρακτόρων της ICE», και πρόσθεσε ότι «τίποτα που συνέβη μια ολόκληρη εβδομάδα πριν δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τον θάνατο του Άλεξ από την ICE στις 24 Ιανουαρίου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η κατανάλωση αυτής της ουσίας αυξάνει τον κίνδυνο στους εφήβους για ηπατική νόσο κατά 169%

PIF: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ φαρμακευτικής δαπάνης και δημόσιου προϋπολογισμού

Aσφαλιστική ικανότητα: Tι διευκρινίζει ο e-ΕΦΚΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι: Αυτές είναι νέες ασφαλιστικές εισφορές για το 2026 – Δείτε πόσα χρήματα θα δ...

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
11:13 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι για Πούτιν: «Μπορώ να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – Ας έρθει, αν τολμά» – Αβεβαιότητα για τον επόμενο γύρο συνομιλιών

Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τον επόμενο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην...
10:19 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

ΠΟΥ: Χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Νίπα εκτός Ινδίας – Η πηγή της μόλυνσης παραμένει αδιευκρίνιστη

Ο κίνδυνος να επεκταθεί ο θανατηφόρος ιός Νίπα (Nipah) πέραν της Ινδίας είναι χαμηλός, ανακοίν...
08:19 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανικό: Τα ανοιχτά μέτωπα Κιέβου – Μόσχας πριν από τις νέες συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Η τακτική «φθοράς» της Ρωσίας

Μια αιφνιδιαστική δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για προσωρινή παύση των ρωσικών...
07:41 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ανώτατη διπλωματική πηγή: Κυπριακό, Λιβύη και ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο των επαφών στον ΟΗΕ – «Δεν έχουμε κρίσεις, έχουμε εντάσεις»

Την υποβάθμιση της πολυμέρειας στη σημερινή διεθνή συγκυρία, την κεντρική θέση του ΟΗΕ στη δια...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι