Γάλα, κρέας και τυριά: Δείτε πόσα χρήματα παραπάνω δίνει ένας Έλληνας καταναλωτής λόγω ΦΠΑ σε σχέση με έναν Μαλτέζο

  • Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρώπη, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Έλληνες καταναλωτές να πληρώνουν περισσότερα χρήματα για βασικά προϊόντα.
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, ο Έλληνας καταναλωτής αγοράζει γάλα, κρέας και τυριά ακριβότερα από τον Μαλτέζο, λόγω του υψηλότερου ΦΠΑ.
  • Ετησίως, ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει επιπλέον 282 ευρώ μόνο για γάλα, κρέας και τυριά, ποσό που αντιστοιχεί σε ψώνια περίπου 20 ημερών στο σούπερ μάρκετ.
Φωτογραφία: Unsplash.com

Από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρώπη, έχει η χώρα, με αποτέλεσμα οι Έλληνες καταναλωτές να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στο τσέπη.  Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει τον έβδομο υψηλότερο ΦΠΑ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Νίκος Ρογκάκος στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η χώρα μας έχει τον βασικό της ΦΠΑ στο 24% και τον χαμηλό στο 13%. Αντίστοιχα η Μάλτα έχει στο 18% τον βασικό ΦΠΑ και στο 7% τον χαμηλό. Τέλος η Ισπανία έχει στο 21% τον βασικό ΦΠΑ  ενώ τον χαμηλό της ΦΠΑ στο 10%.

Ο Νίκος Ρογκάκος έκανε σύγκριση των τιμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Μάλτα, δείχνοντας πως ο Έλληνας αγοράζει ακριβότερα γάλα, κρέας και τυριά από ό,τι ο Μαλτέζος και αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στον υψηλότερο ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει επιπλέον 49,5 ευρώ σε ετήσια βάση για τα προϊόντα αυτά λόγω ΦΠΑ. Αντίστοιχα ο Μαλτέζος πολίτης επιβαρύνεται κατά 26 ευρώ από τον ΦΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι ετησίως ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει επιπλέον 282 ευρώ μόνο για αυτά τα τρία προϊόντα, δηλαδή για γάλα, κρέας και τυριά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ψώνια περίπου 20 ημερών στο σούπερ μάρκετ. Αυτή όμως είναι η μία πλευρά, καθώς υπάρχει και το «αγκάθι» του ΦΠΑ που χάνεται από τα κρατικά ταμεία. Το 2019 η χώρα έχασε 4,9 δισ. ευρώ από ΦΠΑ, ενώ το 2024 ποσό αυτό μειώθηκε στα 2,1 δισ. ευρώ, καθώς εντοπίζεται μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής. Παρόλα αυτά τα 2 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για κοινωνική πολιτική.

