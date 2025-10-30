Οδυσσέας Σταμούλης για την απώλεια του γιού του: «Βλέπω εσένα και θυμάμαι το παιδί μου – Είμαστε μια ειδική κατηγορία πόνου»

Μια συνέντευξη από καρδιάς έδωσε ο Οδυσσέας Σταμούλης στην Αθηναΐδα Νέγκα, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (29/10) στην εκπομπή «Καλύτερα αργά». Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την απώλεια του γιου του και τις στιγμές που εξακολουθούν να τον πληγώνουν.

«Αυτό που μας συνέβη είναι κάτι αδιανόητο, δεν μπορεί να καταλάβει τι λέμε, εκτός από τους ανθρώπους που το έχουν ζήσει. Είμαστε μία ειδική κατηγορία πόνου. Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεσαι ενοχικά, ακόμα και το τί έγινε στο μαιευτήριο. Τι σου είπα on the record; Εγώ βλέπω εσένα και θυμάμαι το παιδί μου διότι πριν χρόνια όταν το πήγα σε έναν παιδότοπο και περίμενα να τελειώσει, να παίξει η τηλεόραση έπαιζε μία εκπομπή που παρουσίαζες. Μόνο που σε βλέπω δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο», εξομολογήθηκε ο Οδυσσέας Σταμούλης.

«Κάναμε σύσκεψη πριν σε καλέσουμε εδώ και συζητούσαμε το εξής: Ότι έκανες κάτι το οποίο είναι αξιοθαύμαστο – συνέχισες τη ζωή σου. Διεκδίκησες, όπως έχω διαβάσει, την όποια χαρά που σου αναλογεί με τη σύντροφό σου. Και με όσους το συζήτησα μας φάνηκε πολύ θετικό αυτό. Είναι ένα δικαίωμα. Παρ΄ όλα αυτά δέχτηκες κριτική για το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο να ενώσεις τη ζωή σου με τη γυναίκα που σου στάθηκε. Αυτό γιατί προκύπτει;», είπε η Αθηναΐς Νέγκα.

«Γιατί είναι ο κανιβαλισμός του διαδικτύου. Η σύντροφός μου μου διαβάζει μόνο τα θετικά σχόλια τα οποία ήταν τόσες πολλές χιλιάδες ευχές από αγνώστους ανθρώπους που δεν μπορώ να σταθώ στα αρνητικά σχόλια», απάντησε ο Οδυσσέας Σταμούλης.