Κολομβία: Έξι νεκροί έπειτα από συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής ανάμεσα στα θύματα – BINTEO

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Κολομβία, συντριβή αεροσκάφους
πηγή: Redes Sociales/Cortesía

Έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 34χρονος Κολομβιανός τραγουδιστής, Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Κολομβία, συντριβή αεροσκάφους
πηγή: confirmado.com.ve

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

 

 

06:07 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

