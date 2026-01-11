Μπομπ Γουίρ: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο συνιδρυτής του ροκ συγκροτήματος «Grateful Dead»

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών, ο συνιδρυτής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Grateful Dead, Μπομπ Γουίρ, όπως ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram.

«Με βαθύτατη θλίψη, ενημερώνουμε για τον θάνατο του Μπόμπι Γουίρ. Αναπαύθηκε εν ειρήνη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα, αφότου νίκησε θαρραλέα τον καρκίνο, όπως μόνο ο Μπόμπι μπορούσε. Δυστυχώς, υπέκυψε σε υποκείμενη πνευμονική πάθηση», αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Γουίρ στο Instagram.

Η γνωριμία του Μπομπ Γουίρ με τον Τζέρι Γκαρσία, σε ηλικία μόλις 16 ετών, οδήγησε στον σχηματισμό του συγκροτήματος Grateful Dead που μεγαλούργησε για περίπου τρεις δεκαετίες και το 1994 συμπεριλήφθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Ποιος ήταν ο Μπομπ Γουίρ

Ο Μπομπ Γουίρ (γεννημένος 16 Οκτωβρίου 1947) ήταν Αμερικανός μουσικός και τραγουδοποιός, γνωστός ως ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1995, ο Γουίρ συνέχισε να παίζει με τους Other Ones, που αργότερα έγιναν γνωστοί ως Dead, μαζί με άλλα πρώην μέλη των Grateful Dead.

Ίδρυσε και έπαιξε σε διάφορα άλλα συγκροτήματα κατά τη διάρκεια και μετά την καριέρα του με τους Grateful Dead, όπως οι Kingfish, οι Bob Weir Band, οι Bobby and the Midnites, οι Scaring the Children, οι RatDog και οι Furthur, τους οποίους συνδιηύθυνε με τον πρώην μπασίστα των Grateful Dead, Phil Lesh.

Το 2015, μαζί με τα πρώην μέλη των Grateful Dead Mickey Hart και Bill Kreutzmann, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον βραβευμένο με Grammy τραγουδιστή/κιθαρίστα, John Mayer, τον μπασίστα Oteil Burbridge και τον πληκτρολόγο Jeff Chimenti για να σχηματίσουν το συγκρότημα Dead & Company.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του με τους Grateful Dead, ο Μπομπ Γουίρ έπαιζε κυρίως ρυθμική κιθάρα και τραγουδούσε πολλά από τα Ροκ εντ ρολ και κάντρι & δυτικά τραγούδια του συγκροτήματος. Το 1994, εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Grateful Dead. Το 2024, του απονεμήθηκε το βραβείο Kennedy Center Honors ως μέλος των Grateful Dead.