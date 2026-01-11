Νικολάς Μαδούρο: Έστειλε μήνυμα μέσα από τις φυλακές – «Είμαστε καλά, είμαστε μαχητές»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Νικολάς Μαδούρο: Έστειλε μήνυμα μέσα από τις φυλακές – «Είμαστε καλά, είμαστε μαχητές»
Της Christine Cornell

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έστειλε μήνυμα από το κελί της αμερικανικής φυλακής στην οποία κρατείται, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, εν αναμονή της δίκης του, σύμφωνα με τον γιο του.

«Είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές», ήταν το μήνυμα του έκπτωτου προέδρου το οποίο μετέφερε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα – ευρέως γνωστός ως «Νικολασίτο (δηλ. μκρός Νικολάς) – σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος PSUV στο Καράκας. «Μην λυπάστε», είπε στους δικηγόρους του ο 63χρονος Μαδούρο, σύμφωνα με τον γιο του.

Το PSUV έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με το μήνυμα που μετέφερε ο γιος του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες αιχμαλωτίστηκαν από αμερικανούς κομάντος στο σπίτι τους στο Καράκας, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου. Μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτηρίζεται «επικεφαλής διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, εδώ και δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες ενέργειες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτή η διακίνηση πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ», αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Του προσάπτεται ακόμη ότι συμμάχησε με «τρομοκρατικά» κινήματα ανταρτών και καρτέλ «για να παραδοθούν τόνοι κοκαΐνης στις ΗΠΑ».

Προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ορκίστηκε η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του Μαδούρο, η Ντέλσι Ροντρίγκες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν σας βλέπει να κάνετε έρωτα – Πώς το αντιλαμβάνεται η γάτα σας;

Χαλαρό δέρμα μετά από απώλεια βάρους: Πότε εμφανίζεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Κόστος θέρμανσης: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε καυσόξυλα και πετρέλαιο

Τι σημαίνουν για το κλίμα τα σχέδια Τραμπ στη Βενεζουέλα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:11 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Χρησιμοποίησαν «ισχυρό και μυστικό» όπλο κατά την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο – «Ένιωσα το κεφάλι μου να εκρήγνυται»

Οι ΗΠΑ φέρεται να χρησιμοποίησαν ένα ισχυρό μυστικό όπλο που «γονάτισε» τους στρατιώτες της Βε...
23:51 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: 29 συλλήψεις στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τη δολοφονία της 37χρονης από πράκτορα της ICE

Είκοσι εννέα άτομα που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατ...
23:41 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κρίσιμες ώρες στο Ιράν: Φουντώνουν οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις – Σενάρια για αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ, «Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε» λέει ο Τραμπ

Φουντώνουν συνεχώς οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεων στο Ιράν, που συνεχίζονται για 14η συνεχόμε...
23:06 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κραν Μοντανά: Νέα τροπή στην υπόθεση – Ο ιδιοκτήτης του μπαρ παραδέχθηκε πως η πόρτα υπηρεσίας ήταν κλειδωμένη από μέσα

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς σύ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι