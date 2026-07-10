Ισπανία: Έξι νεκροί από δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία

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Έξι νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Ανδαλουσία, κοντά στην Αλμερία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι περιφερειακές αρχές, ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους τα οποία είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

«Έξι άνθρωποι απεβίωσαν στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε (σ.σ. χθες) το απόγευμα στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος, όπως επιβεβαίωσε η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης. Οι θάνατοι σημειώθηκαν στην κωμόπολη Μπένταρ και κάποιοι (από τα θύματα) βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους», ανέφεραν οι αρχές.

👉🏼 Se elevan a seis las víctimas del incendio de Los Gallardos (VER COLECCIÓN DE VÍDEOS ESRADIO).

👉🏼 Efectivos aéreos y terrestres trabajan durante toda la noche para intentar controlar y extinguir el fuego, tras varias evacuaciones residenciales. pic.twitter.com/4vp8hQWY9k — esRadioAlmeria (@esRadio_Almeria) July 9, 2026

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ εξετάζεται –χωρίς ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί– το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.