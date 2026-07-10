Ισπανία: Έξι νεκροί από δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία

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Διεθνή Νέα

Ισπανία
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Έξι νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Ανδαλουσία, κοντά στην Αλμερία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι περιφερειακές αρχές, ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους τα οποία είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

«Έξι άνθρωποι απεβίωσαν στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε (σ.σ. χθες) το απόγευμα στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος, όπως επιβεβαίωσε η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης. Οι θάνατοι σημειώθηκαν στην κωμόπολη Μπένταρ και κάποιοι (από τα θύματα) βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους», ανέφεραν οι αρχές.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ εξετάζεται –χωρίς ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί– το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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