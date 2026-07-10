Γερμανία: Η O2 Telefónica εξετάζει την κατάργηση περισσότερων από 1.000 θέσεων εργασίας

Σε εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας σχεδιάζει να προχωρήσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας O2 Telefónica, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, μετά την επιδείνωση των οικονομικών της επιδόσεων, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου.

Η διοίκηση της εταιρείας, θυγατρικής του ισπανικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου Telefónica, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τα υπό εξέταση μέτρα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την έκταση των προγραμματισμένων περικοπών.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό της διοίκησης, στο τραπέζι βρίσκεται η κατάργηση άνω των 1.000 θέσεων εργασίας, δηλαδή έως και μίας στις έξι θέσεις. Η O2 Telefónica απασχολούσε 6.820 εργαζομένους στις αρχές του 2026.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του teltarif.de, έχει επιτευχθεί ήδη συμφωνία για να τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου σε τμήματά της.



Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση ακολουθεί την απώλεια του μεγαλύτερου πελάτη χονδρικής της εταιρείας, της 1&1, η οποία στράφηκε στην ανταγωνίστρια Vodafone το 2024, ενώ βασιζόταν για χρόνια στο δίκτυο της O2 Telefónica. Η απώλεια των περίπου 12 εκατ. πελατών ως τα τέλη του 2025 είχε μεγάλη επίπτωση στον τζίρο και στα κέρδη της.

Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3,8% στα 8,2 δισεκ. ευρώ το 2025 και τα κέρδη προ τόκων, φόρων, απομείωσης και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 8,8% στα 2,5 δισεκ. ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 δεν παρουσιάστηκε βελτίωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μάρκους Χάας παραιτήθηκε στα τέλη του 2025. Ο διάδοχός του Σαντιάγο Αρσελίχ Έσε ανέλαβε με εντολή να βελτιώσει τις επιδόσεις της εταιρείας.

Κορεσμένος ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας

Αναλυτές της γερμανικής αγοράς τηλεπικοινωνιών επισημαίνουν ότι ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας έχει πλέον φτάσει σε σημείο κορεσμού, με περιορισμένα περιθώρια τόσο για την προσέλκυση νέων πελατών όσο και για αυξήσεις στις τιμές. Ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται κυρίως στην προσφορά μεγαλύτερων πακέτων δεδομένων, με ελάχιστες ή και μηδενικές επιπλέον χρεώσεις, γεγονός που ασκεί περαιτέρω πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών.