Μέτρα λόγω καύσωνα στον Πύργο του Άιφελ, το Λούβρο και άλλα τοπόσημα του Παρισιού

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Πύργος του Αιφελ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νωρίτερα έκλεισε τον περασμένο Ιούλιο ο Πύργος του Άιφελ, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του μνημείου.
  • Αντίστοιχα μέτρα έλαβαν και τα δύο πιο διάσημα μουσεία της γαλλικής πρωτεύουσας, το Λούβρο και το Ορσέ, κλείνοντας επίσης νωρίτερα για το κοινό.
  • Οι ανακοινώσεις ανέφεραν ότι τα μέτρα κρίθηκαν απαραίτητα για την άνεση των επισκεπτών και των εργαζομένων, καθώς και για τη διαφύλαξη των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και τη σωστή φροντίδα των έργων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νωρίτερα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 11/07 και αύριο Κυριακή 12/07 ο Πύργος του Άιφελ, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το περίφημο μνημείο του Παρισιού.

Καύσωνας στη Γαλλία: Ασφυκτιούν τα νεκροτομεία του Παρισιού, σε απόγνωση τα γραφεία τελετών – «Είμαστε γεμάτοι»

Όμως, και τα δύο πιο διάσημα μουσεία της γαλλικής πρωτεύουσας, το Λούβρο και το Ορσέ, έλαβαν παρόμοια μέτρα με το Λούβρο να κλείνει στις 16:00 μέχρι και το Ορσέ στις 17:00.

Η ανακοίνωση από το Λούβρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Λούβρο: «Αν και είναι με φυσικό τρόπο ανθεκτικό σε ορισμένα τμήματα της αρχιτεκτονικής του, στις υψηλές θερμοκρασίες και τον ήλιο, παραμένει ευαίσθητο και όχι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή». Με βάση την ίδια ανακοίνωση, «η άνοδος της θερμοκρασίας σε ορισμένες ζώνες, δεν εγγυάται πλέον την άνεση των επισκεπτών ούτε των εργαζομένων».

Καύσωνας στην Ευρώπη: Ιστορικά ρεκόρ άνω των 40°C, θάνατοι και μπλακ άουτ – Το Παρίσι κατηγορεί τις ΗΠΑ για τις υψηλές θερμοκρασίες

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο υπεύθυνου του Μουσείου του Ορσέ, εξηγούν πως με τα μέτρα που έλαβαν θέλουν να «εγγυηθούν την καλή υποδοχή του κοινού, αποφεύγοντας την υπερβολική αναμονή έξω τις πιο θερμές ώρες, αλλά και να διαφυλάξουν τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, όπως φυσικά και τη σωστή φροντίδα  των έργων».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ