Μέτρα λόγω καύσωνα στον Πύργο του Άιφελ, το Λούβρο και άλλα τοπόσημα του Παρισιού

Νωρίτερα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 11/07 και αύριο Κυριακή 12/07 ο Πύργος του Άιφελ, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το περίφημο μνημείο του Παρισιού.

Όμως, και τα δύο πιο διάσημα μουσεία της γαλλικής πρωτεύουσας, το Λούβρο και το Ορσέ, έλαβαν παρόμοια μέτρα με το Λούβρο να κλείνει στις 16:00 μέχρι και το Ορσέ στις 17:00.

Η ανακοίνωση από το Λούβρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Λούβρο: «Αν και είναι με φυσικό τρόπο ανθεκτικό σε ορισμένα τμήματα της αρχιτεκτονικής του, στις υψηλές θερμοκρασίες και τον ήλιο, παραμένει ευαίσθητο και όχι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή». Με βάση την ίδια ανακοίνωση, «η άνοδος της θερμοκρασίας σε ορισμένες ζώνες, δεν εγγυάται πλέον την άνεση των επισκεπτών ούτε των εργαζομένων».

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο υπεύθυνου του Μουσείου του Ορσέ, εξηγούν πως με τα μέτρα που έλαβαν θέλουν να «εγγυηθούν την καλή υποδοχή του κοινού, αποφεύγοντας την υπερβολική αναμονή έξω τις πιο θερμές ώρες, αλλά και να διαφυλάξουν τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, όπως φυσικά και τη σωστή φροντίδα των έργων».